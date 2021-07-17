Dikili'de mahalleli yol kapattı: Ölüm değil çözüm istiyoruz

İzmir Dikili'de yaşayan vatandaşlar sık sık kazaların meydana geldiği yolu kapatarak önlem alınmasını istedi. Alkışlı protesto eyleminde bulunan vatandaşlar 'ölüm değil çözüm istiyoruz' diyerek yetkililere seslendi

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde yaklaşık 50 kişilik grup, son dönemde kazaların olduğu Ferhat Uysal Caddesi ile Bergama Asfaltı kavşağını trafiğe kapatarak, alkışlı protesto eylemi yaptı. Eylemde, 2 gün önceki kazada ağır yaralanarak, Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Zeki Yılmaz'ın (24) yoğun bakımda olduğuna dikkat çekilip, bir an önce önlem alınması istendi. Eylemde 'Ölüyoruz, çözüm bulun' sloganı atan mahalleli; 'Trafik terörüne son', 'Ölüm değil çözüm istiyoruz' ve 'Sesimizi duyun' dövizleri açtı.

Eylemde konuşan Gonca Yılmaz, "2 gün önce bu yolda 20 yaşında gencimiz gözlerimizin önünde kaza geçirdi. Şu an yoğun bakımda ve beyin kanaması geçiriyor. Bu ilk değil. Birçok gencimiz öldü, ölümden dönenler oldu. Hayvanlarımız ölüyor. Kazaların yaşandığı bu yola bir çözüm bulunsun. Araçlar çık hızlı geçiyor. Camlarımız titriyor, deprem oluyor sanıyoruz" dedi.

Mahalleliden Lütfü Eke, "Çok sevdiğim arkadaşımın oğlu yoğun bakımda. Burada insanlık ve adalet için bir araya geldik. Buraya önlem almak, yaya geçidi, köprü yapmak çok mu zor? İnsanlar öldükten sonra isimlerini parklara vermekle acılar dinmiyor. Bir an önce kazaların son bulması için önlem alınsın" diye konuştu.

Çandarlı'da yaşayan Nihal Çetin de "2 yıl önce bahçe duvarında oturan 17 yaşındaki bir genç ve arkadaşına otomobil çarptı. Ailesi birden dışarı fırladı ancak 'Anne canım çok yanıyor' diye diye çocuğumuz ailesinin önünde vefat etti. Ailenin tek çocuğuydu. Aynı yıl yine yan komşumuz 80 yaşındaki bir amca motosikletiyle giderken hızla gelen bir aracın altında kaldı. Bu yıl yine bir gencimiz yoğun bakımda. Yoldan geçip, denize gitmeye korkar olduk. Arkadan alternatif yol açıldı. En azından 4 ay, şu yaz sezonu bitinceye kadar bu yolu Dikili ayrımına kadar trafiğe kapatsınlar. Kazalar önlensin, sonra kış sezonunda tekrar açılsın" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından yolu trafiğe açıp, olaysız dağıldı