Dikili Devlet Hastanesi’nde mobbing iddiası

Dikili Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olarak görev yapan bir sağlık çalışanına hastane yöneticileri tarafından mobbing uygulandığı iddia edildi. Söz konusu iddiayı değerlendiren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına yönelik mobbingin arttığını, hakkını arayan sağlıkçının ise hakkında tutanak tutularak cezalandırıldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Dikili Devlet Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olarak görev yapan bir sağlık çalışanına hastane yöneticileri tarafından mobbing uygulandığı iddia edildi. İddialara göre Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi’ne hastane yöneticileri tarafından görev tanımı ve Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nde yer almayan ek görevler verilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Söz konusu sağlık çalışanına dayatılan ek görevleri kabul etmemesi ve haklarını araması sonucunda ise hastane yöneticilerinin mevzuata ve gerçeğe aykırı tutanaklar tutarak disiplin cezası vermeye çalıştığı, istifaya zorlandığı ve sağlık çalışanı istifayı kabul etmeyince de Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği görevinden alınmaya çalışıldığı iddia ediliyor.

Liyakate göre değil ilişkiye göre

Dikili Devlet Hastanesi’nde yaşanan mobbing iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “657 sayılı devlet memurları kanuna göre, memurlar kendi asli görevlerini yapmakla yükümlü. Bunun dışındaki iş ve işlemleri yapması bir memurun görevi değil. Sağlıktaki mobbing özellikle son yıllarda bir sendikanın hükümet tarafında olması, hastane yöneticilerinin sözleşmeli olması ve bu sözleşme kriterlerin siyasetle ilişkili olmasından dolayı artmış durumda. Bugün hastanelerde hangi temizlik memurunun hangi katta çalışacağına dahi siyasiler karar veriyor. Liyakate göre değil ilişkilere göre bir yönetim sergileniyor. Pandemi döneminde bile bizim bazı hemşire arkadaşlarımız 12-13 nöbet tutarken nöbet tutmayan hemşirelerde var. Bu bir kul hakkıdır” dedi.

Hakkını savuna baskı

Hakkını savunan sağlık çalışanına baskı yapıldığını ifade eden Doğruyol, “Dikili Devlet Hastanesi’nde hastane yönetimi tarafından mobbinge maruz kalan arkadaşımız Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, görev tanımı ve Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliği’nde yer almayan ek görevler verilmeye çalışılıyor. Arkadaşımız hastane yönetimi tarafından dayatılan ek görevleri kabul etmeyince de hakkında tutanak tutulmaya, sık sık savunması alınmaya çalışılıyor. Ceza veriliyor. Dikili’deki sadece birisi bunun gibi çok örnek var. Yönetime boyun eğenler bu bezdirme uygulamalarında kurtuluyor. Hakkını savunan arkadaşlara ise baskı yapılmaya devam ediliyor” diye konuştu.

Pandemide mobbing arttı

İzmir’deki bir hastanede hastane yönetimi ile uyumlu çalışan personele teşekkür belgesi verildiğini belirten Doğruyol, “Hastane yönetimiyle uyumlu çalışmak nedir? Üç ay Covid-19 aşılama biriminde çalışan arkadaşımıza bu teşekkür belgesi verilmiyor, dönüşümlü çalışan arkadaşlarımıza veriyorlar. Teşekkür belgesinin verilme gerekçesi hastane yönetimiyle uyumlu çalışmak olmaz. Teşekkür belgesi kişinin görevini hakkıyla yapması sonucunda verilir. Zaten tüm memurlar kurum amiriyle uyumlu çalışmak zorunda. Bunun kriterini idareci belirleyemez kanunda belirtilmiş. Özellikle bu pandemi döneminde 7/24 çalışan sağlık çalışanları mobbinge daha fazla maruz kaldı. Bu dönemde en fazla savunması alınan, en fazla ceza alan memurlar sağlık çalışanları. Ülkemize genel olarak baktığımızda sağlık çalışanları sanki ikinci sınıf memur muamelesi görüyor. Özellikle bu dönemde biraz da olsa sağlık çalışanlarının yanında olmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.