Dikili’de Demokrasi ve Emek Festivali başlıyor

Dikili, üç gün sürecek olan zengin içeriği ve yoğun programıyla dikkat çeken bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dikili’de Demokrasi ve Emek Festivali başlıyor
28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:42

30 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde Dikili'de düzenlenecek Dikili Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali için geri sayım başladı. Üç gün sanata ve sanatçıya doyulacak festival, içeriğiyle dikkat çekiyor. Konser, tiyatro, dans gösterileri, spor, sergi, atölye ve söyleşilerin yer aldığı festivalde birbirinden ünlü isimler de Dikili’ye akın edecek.

Herkes davetli

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, unutulmaz bir festivale ev sahipliği yapacaklarını belirterek, " 30 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde Dikili'de bambaşka bir festival yaşanacak. Konserler, söyleşiler, dans atölyeleri, sergiler, özel gösterimler ve daha bir çok farklı etkinlikle festivalimizi gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı festival coşkumuzu yaşamaya Dikili’mize davet ediyorum" dedi.

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