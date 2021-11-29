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Dikili’nin yeni köprüsü hizmete girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili Bademli Deresi üzerinde taşıt ve yaya ulaşımını güvenli hale getirmek için yeni karayolu köprüsü inşa etti. Kullanıma açılan köprü 1,8 milyon liraya mal oldu

Dikili’nin yeni köprüsü hizmete girdi
29 Kasım 2021 Pazartesi 13:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentlilerin yaşam kalitesini artırmak hedefiyle 30 ilçede birden yatırımlarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında eskiyen, selden zarar gören köprü ve menfezler yenilenerek ulaşım güvenli, rahat ve konforlu hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Dikili’de Bademli Mahallesi’nin önemli ulaşım akslarından biri olan 1. Sokak üzerindeki karayolu köprüsünü yenileyerek genişletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında dere üzerinde yer alan eski köprü yıkılarak yerine yeni köprü yapıldı.

Proje revize edildi, meyve ağaçları korundu

Köprünün genişliği 7 metreden 12 metreye çıkarıldı; yayaların güvenli ulaşımı için de kaldırım yapıldı. 30 metre uzunluğundaki köprünün inşası sırasında bölgedeki ağaçların zarar görmemesi için proje revize edilerek, köprü ayaklarından birinin 70 cm güneye kaydırılması sağlandı. Bu değişiklik sayesinde onlarca meyve ağacı kesilmekten kurtuldu. Bademli Mahallesi ile Yahşibey Mahallesi’ni birbirine bağlayan dere üzerindeki karayolu köprüsü 1.8 milyon liralık yatırımla hizmete girdi.

Etiketler; #dikili #izmir #köprü
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