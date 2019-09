Diş Hekimliği Fakültesi'nden 50 yıl kutlaması

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, kuruluşunun 50. Yılını törenle kutladı. Törende konuşan Rektör Budak, fakültemiz, yalnızca İzmir'imizin değil, bölgemizin ve ülkemizin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşadığı sorunların çözümünde etkin rol üsteleniyor" dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 50'nci yılını geride bıraktı. Bu kapsamda, fakültenin kuruluşu nedeniyle bir tören düzenlendi. Programda, fakültenin 50 yıllık öyküsünün anlatıldığı film gösterildi.Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, törendeki konuşmasında, Diş Hekimliği Fakültesinin nitelikli akademik kadrosu, klinik altyapısı ve hasta odaklı sağlık hizmeti anlayışıyla her zaman alanında büyük bir fark oluşturduğunu vurguladı. Budak, "Bilime ve topluma hizmet noktasında öncü olan C. Fakültemizin gelişmiş teknolojik altyapıya sahip kliniklerinde, on binlerce hastaya kaliteli sağlık hizmeti veriyor. Bu anlamda fakültemiz, yalnızca İzmir'imizin değil, bölgemizin ve ülkemizin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşadığı sorunların çözümünde etkin rol üsteleniyor. Bugüne kadar fakültemizde sağlık hizmeti veren tüm çalışanlarımız ve ülkemizin dört bir yanında fakültemizi temsil eden mezunlarımızla ağız ve diş sağlığı konusunda önemli bir açığı kapattık. Bu kutsal mesleğin sorumluluklarını tüm boyutlarıyla üstlenerek, toplum sağlığında etkin bir rol oynayan ve üniversitemizin sağlık alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlayan mezunlarımıza ve fakültemiz hekimlerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Tercih edilen fakülte

Dekan Prof. Dr. Necdet Erdilek de, "Yarım asrı geride bıraktık. Fakültemiz, ilk kuruluşundan bu zamana kadar pek çok evrelerden geçti. Bugüne kadar fakültemize katkıda bulunan bütün çalışanlara minnetle teşekkür ediyorum. Fakültemiz Türkiye'de kabul görmüş, tercih edilen bir fakültedir. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz. Ege Diş Hekimliği Fakültesi mensubu olmak bir ayrıcalıktır" diye konuştu.Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde gerçekleştirilen etkinliğe ayrıca; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, akademisyenler, öğrenciler de katıldı.