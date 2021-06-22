Doğruyol: Sendikalar siyasi partilerin kontrolünde olmamalı

Birlik Sağlık Sen 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda Kurucu Genel Başkan Ahmet Doğruyol ve ekibi yeniden yönetime seçildi. Genel kurul toplantısında konuşan Doğruyol, son yıllarda memur maaşlarının her geçen gün eridiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Kısa süre önce kurulan, İzmir merkezli ilk sendika olma özelliği taşıyan BİRLİK SAĞLIK SEN Sendikasının 1. Olağan Genel Kurulu, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen ve tek liste olarak girilen genel kurulda Kurucu Genel Başkan Ahmet Doğruyol ve ekibi yeniden seçildi. Delegeleri yanı sıra siyasi parti temsilcilerinin de yer aldığı kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, AK Parti İlçe Başkan yardımcıları, BASK İzmir İl Başkanı Adnan Sarısayın, Bağımsız Yerel Hizmet Sendikası Genel Başkan yardımcısı Reşat Bozat katıldı.

Doğru sendikacılık için mücadele veriyoruz

Genel kurul toplantısınının açılışında konuşan Ahmet Doğruyol, kısa süre önce kurulmuş olan sendikalarının üye sayılarının 900’lü rakamlara geldiğini, İzmir İlinde iki hastanede yetkili sendika olduklarını doğru sendikacılık yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Memur sendikacılığında yaşanan sıkıntıları, sendikaların siyasi partilerin kontrolünde olmaması gerektiğini ifade etti. Sendikayı neden kurduklarını anlatan Doğruyol, “Pandemi döneminde zor bir dönemden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak işin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Ülkemizde doğru sendikacılık için yıllardır mücadele veriyoruz. Bana diyorlar ki ‘Sağlıkta 30 tane sendika var ama sen niye bir tane daha çıkardın’ diyorlar. 30 tane sendika içinde doğru sendikacılık yapan 3-5 tane kadardır. Herkes yaptığı işi doğru yapmalı. Sendikacı sendikacılığını, siyasetçi siyasetini, memur da memurluğunu doğru yapmalı. Hakkın, hukukun, adaletin ve liyakatin üstünlüğünü tesis edebilmek için sendikayı kurduk. Her zaman, her zemin ve şartta doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmek için kurduk. Hiçbir çalışanımızı, vatandaşımızı dilinden, dininden ırkından mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden dolayı ötekileştirmeyeceğiz, kırmızı çizgimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve bütünlüğüdür” dedi.

Mücadeleden vazgeçmeyecekler

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yalnız bırakıldığını, pandemiden hayatını kaybeden sağlık çalışanlarında illiyet bağının aranmasının abesle iştigal olduğunu ifade eden Doğruyol, “Pandemi sürecinde üç gün alkışlanan dördüncü gün unutulan, hakları verilmeyen, bu dönemde en fazla soruşturma geçiren, en fazla ceza alan sağlık çalışanlarımıza yol almaya çalıştık. Pandemi sürecinde izin almak, emekli olmak, istifa etmek yasaklandı. 10 gün işe gelmeyen arkadaşlarımız için tutanak tuttular, arkadaşlarımız müstafi sayıldılar. Pandemi sürecinde bizim yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımız o tulumların içinde sırılsıklam oldular. Yüzde 50’miz ek ödeme alamadı. Sağlık çalışanları adına hiçbir kimse kılını bile kıpırdatmadı. Hastanelerdeki hemşire, teknisyen arkadaşlarımız sürekli işçi kadrosunda çalışanlardan az ücret alıyor. Son yıllarda memurların maaşı her geçen gün eriyor. Pandemi döneminde bir şeyler talep ettik. Sağlık şehidi sayılsın dedik. İlliyet bağı ispatı istediler. Sağlık çalışanı virüsü kaptığı yerin hastane olduğunun kanıtlanması istendi. Bu nasıl bir mantıktır? Sağlıkta şiddet yasası çıksın dedik ne çıktığı belli değil. Sağlıktan siyasi rant elde edilmek için bunlar yapılmıyor” diye konuştu. Şehir hastanelerinin yapılış şeklinin ve fiziki şekillerinin hizmet sunumuna uygun olmadığını ifade eden Doğruyol, Sağlıkta şiddet yasasının halen çıkmadığını, 3600 ek gösterge probleminin halen çözülmediğini ifade etti. Mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini ifade eden Doğruyol, delegelere ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine bitirdi.

Çalışana sahip çıkılmalı



Söz alan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına şehit statüsü verilmesi için İYİ parti olarak TBMM’ne teklif verdiklerini ve reddedildiğini ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç Refahyol hükümeti döneminde memurlara yüzde 50 ile yüzde 70 oranında zam yaptıklarını, çalışana her zaman sahip çıkmak gerektiğini ifade etti.

Genel Merkez Yönetimi

Ahmet DOĞRUYOL -Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, Hemşire Seray Şahin, Labaratuar teknisyeni Ahmet Gümüş, Hemşire Fatma Aktürk, Hemşire Sultan Karagöz, Hemşire Serpil Yıldırım’dan oluştu.