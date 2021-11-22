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Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık personeli alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 59 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık personeli alacak
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ve Üniversitemiz diğer sağlık birimlerinde, giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (53 Hemşire, 4 Sağlık Teknikeri, 1 Röntgen Teknisyeni ) ve giderleri Döner Sermaye Bütçesi Gelirlerinden (1 Destek Personeli) karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

 


53 hemşire, 4 sağlık teknikeri, 1 röntgen teknisyeni ve 1 destek personeli ilanı için başvurular 22 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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Etiketler; #izmir #personel alımı #hemşire alımı
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