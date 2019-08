Down sendromlu çocuklar erken tespit edilecek

İzmir'de, down sendromluların erken tespitini ön gören "Hoş Geldin Bebek Projesi" protokolü, İl Sağlık, Milli Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlükleri ile Ulusal Down Sendromu Derneği arasında imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen imza töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, down sendromlu çocukların mutlaka sosyal hayata katılması gerektiğini belirtti. Bilimsel verilere göre dünyada her 800 canlı doğumla dünyaya gelen bebekten bir tanesinin down sendromlu olarak yaşama merhaba dediğini aktaran Öztop, "Bu protokolün amacı down sendromlu çocuklarımızın ve ailelerini topluma kazandırmak. Aileleri olmadan çocukların yaşamda kendilerini idame ettirecek duruma gelmelerini hedefliyoruz." ifadesini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de kent genelinde eğitim almayı bekleyen bir tane engelli öğrencinin bulunmadığını vurguladı.

Kurumlar arasında yapılan protokolün önemine değinen Yahşi, şunları kaydetti:

Ailelere rehberlik

"Down sendromlu olarak dünyaya gelen çocukların ciddi anlamda teşhis ve tedavilerin yapılması için bunlar doğduktan sonra bize bilgileri geldiği zaman Merkezi Nüfus İdare Sisteminden il sağlık müdürlüğümüze hem de sosyal politikalar müdürlüğümüze bildireceğiz. Biz de 0-3 yaş arasında bu çocukların gerçekten eğitim alabilmeleri kaynaşmaya normal eğitime dönebilmeleri için rehberlik araştırma merkezlerin de öğretmenlerimizle aileye iyi bir şekilde rehberlik yapacağız. Aileyi çocukların raporlarını teşhis ve tedavi aşamasında bilgilendireceğiz."

Ulusal Down Sendromu Derneği Derneği Başkanı Aslı Soykal ise projenin 2014 yılından itibaren 2 yıllık süreler halinde başladığını, bu yıl paydaşların arasına İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün dahil olduğunu, protokolün süresiz olarak down sendromlu çocuklara ve ailelerine hizmet vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imza töreni yapıldı.