Dünya şampiyonası için hazır

Azerbaycan'da 16-22 Eylül'de düzenlenecek Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 3 sporcudan biri olan Zeynep Özcan, yapabildiğinin en iyisini gerçekleştirip yüksek puanlar almaya çalışacağını söyledi.

Şampiyonada Kamelya Tuncel ve İrem Özgür ile Türkiye adına yarışacak 16 yaşındaki Zeynep Özcan, 12 senedir cimnastikle ilgilendiğini ifade etti.

Cimnastikle anaokulunda tanıştığını vurgulayan Zeynep Özcan, şöyle konuştu:

"Annem biraz cimnastik yapmış ama içinde kalmış. Benim de o yoldan devam etmemi istedi. Bende bu şekilde başladım. Çok mutluyum başladığım için. Böyle yerlere geleceğimi küçükken hayal edemezdim. Çok şanslıyım ve çok mutluyum."

Aldığım puanların üzerine çıkmayı hedefliyorum

Ege Cimnastik Kulübü sporcusu Zeynep Özcan, her yarışmada kendisini geçmek için çalıştığını, dünya şampiyonasında da aynı şekilde yarışacağını belirtti.

Tüm yarışlarda iyi performans göstermek istediğinin altını çizen Özcan, şöyle devam etti:

"Her zaman aldığım puanların üzerine çıkmayı hedefliyorum, derece olarak puanlarım önemli benim için. Daha çok kendimle yarışıyorum. Azerbaycan'da yapabildiğimin en iyisini yapıp yüksek puanlar almaya çalışacağım. Hedefimde olimpiyatlar var ama en güzel şekliyle tüm yarışmalarda iyi olmaya çalışıyorum. Her şey çalışmakla ve inanmakla başlıyor. Başarımı azim, yılmama, pes etmemeye ve her zaman kendime inanmama bağlıyorum. Bazen kötü performans gösterip yerin dibine girsem de her zaman bir şekilde yukarıya çıkabiliyorum."

İnşallah şansı yanında olur

Zeynep Özcan'ın antrenörü Lyudmyla Mova da ritmik cimastikte milli takım olarak sporcuların performansını yukarıya çekmeye çalıştıklarını söyledi.