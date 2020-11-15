Edebiyat Otobüsü Çiğli'deydi

Çiğli Belediyesi tarafından Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Çiğlili edebiyatseverler ile yazarlar bir araya geldi, minik okurlara kitap hediye edildi.

Yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslihan Yiğitler’in katılım gösterdiği etkinlik, alınan Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Çiğli Belediyesi Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte yazarlar vatandaşların beğendikleri kitapları imzaladı. Kitap yazmanın incelikleriyle ilgili okurlarla söyleşi düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ücretsiz kitap dağıtımında bulundu. Etkinlik, edebiyatseverlerin yazarlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Gelişmek için okumalıyız

Toplumsal gelişimin ve ilerlemenin okumakla mümkün olacağını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlili vatandaşlarımızı Edebiyata yönlendirmek için birçok etkinlik düzenledik. Bunların başında Türk Edebiyatımızın önemli yazarlarından Fakir Baykurt anısına düzenlediğimiz roman yarışması geliyor. Söyleşi ve imza günlerinde vatandaşlarımızı takip ettikleri yazarlarla buluşturduk. Okuma günleri düzenledik. Son olarak da Edebiyat Otobüsü’nü Çiğlimize getirdik. Birbirinden değerli yazarlarımızla birlikte geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza kitap hediye ettik. Kentimizin düşünce dünyasına katkı sağlayacak etkinliklerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.