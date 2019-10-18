Ege mezunları yarın buluşuyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gönül bağını kuvvetlendirmek için mezunlarını Ege'ye davet ediyor. Yarın gerçekleşecek olan buluşma etkinliği Ege Üniversitesi 55 Ege Kampüs Tören Şölen Alanı'nda yapılacak.

Türkiye'nin 4'üncü üniversitesi olarak kurulan Ege Üniversitesinin 64 yıllık akademik yaşamında on binlerce mezun verdiğini belirten Rektör Budak, " Bugün ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında üniversitemizi temsil eden mezunlarımızla güçlü bir gönül bağı kurmak istiyoruz. Fakülte ve Yüksekokullarımızca düzenlenen mezuniyet etkinliklerini mutlulukla takip ettik. Ancak bu buluşma diğerlerinden farklı olacak" diye konuştu.

Yarışmalar yapılacak

Yönetim olarak pek çok ilke imza attıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Necdet Budak, "Böylesine geniş kapsamlı bir mezun buluşmasını ilk kez yaşayacağız. Biz, büyük bir aileyiz, bu büyük ailenin bir araya gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden tüm mezunlarımızı 20 Ekim'de eşleri, çocukları, torunları ve sevdikleriyle beraber üniversitemize bekliyoruz" dedi. Buluşma kapsamında çeşitli açık alan etkinlikleri, ikramlar ve yarışmalar yapılacak. Ayrıca etkinliğin ardından düzenlenecek fakülte ve bölüm ziyaretlerinde Egeli mezunları eğitim gördükleri sıralarında ve amfilerde hocaları bekliyor olacak.