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Ege Üniversitesi 94 kişi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 94 personel alımı yapacağını duyurdu

Ege Üniversitesi 94 kişi alacak
01 Haziran 2022 Çarşamba 10:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesi uyarınca ilanda detayları yer alan unvan ve niteliklerde Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

 


İlan için başvurular 1 Haziran 2022 ile 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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