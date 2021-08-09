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Ege Üniversitesi akademik personel alımı

Ege Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Ege Üniversitesi akademik personel alımı
09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:54

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca "öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi" alınacaktır.

 

İlan için başvurular 10 Ağustos ile 25 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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