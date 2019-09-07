Egeli bilim insanı Prof. Dr. Akın Olgun son yolculuğuna uğurlandı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanlarından ve Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Olgun, hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Olgun, son yolculuğuna uzun yıllar görev yaptığı Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden uğurlandı.

EÜ Ziraat Fakültesi’nin duayen hocalarından, nitelikli bilim insanı Prof. Dr. Akın Olgun için Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder Konferans Salonunda bir tören düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu törende; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Mehmet Ersan ile EÜ senato üyeleri, idari ve akademik çalışanlar, öğrenciler, Prof. Dr. Olgun’un ailesi ve sevenleri yer aldı. Tören esnasında öğrenciler, Prof. Dr. Olgun’un naaşı başında saygı nöbeti tuttu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Hocamızın bu erken ölümü hepimizi çok derinden yaraladı. Fakültemize ve Tarım Ekonomisi Bölümüne, hem idarecilik hem de akademik anlamda çok önemli katkıları oldu. Kendisine müteşekkiriz, her zaman rahmetle anacağız. Eserleriyle, yetiştirdiği öğrencilerle ve idarecilik anlamında ilişkileriyle, özellikle Ziraat Fakültesi camiasında her zaman derin bir saygıyla anacağız. Ruhu şad olsun. Başta eşi Müge hanımefendiye, çocuklarına, tüm Olgun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Fakültemizin ve üniversitemizin başı sağ olsun” dedi.

EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, törende Prof. Dr. Olgun’un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, ailesine, yakınlarına ve tüm bilim camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Prof. Dr. Koşum, “Bugün dekanımız, hocamız, Prof. Dr. Akın Olgun’un aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Prof. Dr. Akın Olgun, en başta öğrenciler için iyi bir hocaydı, iyi bir akademisyen, iyi bir bilim insanı, iyi bir tarımcıydı. Aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir aile babası, iyi bir evlat ve iyi bir kardeşti. Olgun ailesinin tüm fertlerine, tarım camiasına ve sevenlerine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum” diye konuştu.

Örnek insan

Törende, Prof. Dr. Akın Olgun’un başarılı akademik geçmişinden, Ege Üniversitesine ve bilim dünyasına katkılarından bahseden Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Artukoğlu, “Prof. Dr. Akın Olgun’u, Türkiye’de şu an hayatta olan eski hocalarımız dahil olmak üzere, tarımda pazarlama konusunda en saygın ve değerli bilim insanlarından biri olarak nitelendirebiliriz. İdarecilik yönü ile de örnek bir insandı. Akın Hocamız, abimiz; yüksekokul müdürlüğü, dekanlık görevlerinin yanı sıra birçok komisyonda görev aldı. Bilgi, birim ve tecrübesiyle bizim için bir başucu kaynağı idi. Bu güzel yönleriyle hocamızı çok erken kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Sayın Olgun ailesine ve hepimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

EÜ Ziraat Fakültesinde düzenlenen törenin ardından Prof. Dr. Akın Olgun’un naaşı, Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.