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EHKİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(EHKİB), geçen yıl 1,5 milyar dolarlık ihracata yüzde 77’lik katkı sağlayan 77 üyesini ödüllendirdi

EHKİB ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi
24 Şubat 2022 Perşembe 12:27

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(EHKİB), 2021 yılında gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracata yüzde 77’lik katkı sağlayan 77 üyesi için “2021 yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları” ödüllendirdi. İzmir’de bir otelde düzenlenen ödül törenine Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş’ın yanı sıra birlik başkanları ile hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapan firmaların temsilcileri katıldı.

 

EHKİB’nin gündemi sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve eğitim

Ödül töreninde konuşan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, ödül almaya hak kazanan firmaların geçen sene 69 iken bu sene 77 firmaya ödül verdiklerini belirterek nisan ayında yapılacak ihracatçı birlikleri seçimlerini hatırlattı. Serbaş, “Birliğimizin Genel Kurul’u 7 Nisan’da yapılacak. Teması dünyadaki dönüşümün merkezindeki kavram ‘contact-less/temassız’ olan EİB 16’ıncı Moda Tasarım Yarışmamızın finalini de 23 Mart’da gerçekleştireceğiz. Hazırgiyimde dönüşüm için sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve eğitim gündemimizde ilk sırada” dedi.

Eskinazi’den ihracatçıya destek çağrısı

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin 2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 24 artışla toplamda 30,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek “Ege Bölgesi’nden ise 2021 yılında yüzde 21 artışla 1,8 milyar dolar ihracatımız var. İhracatın yıldızlarının daha da artması, istihdamın artırılması, 2022 yılında iki sektörde bölgemizden yapılan ihracatta 2 milyar doları geçmemiz için ihracatçılarımızın desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Etiketler; #eib #ödül töreni
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