Ekonomi öğrencilerinden 'çevreci' tasarımlar

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri; maya, kombucha ve su yosunu gibi canlı organizmalardan biyotasarım projeleri geliştirdi. Kahve ve kağıt gibi atıkları da değerlendirerek çevreci projelere dönüştürdü

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, insan sağlığının en büyük tehditlerinden biri olarak gösterilen ve son yıllarda kullanımı artan plastik ürünlere alternatif olacak tasarımlar gerçekleştirdi. Maya, kombucha ve alg (su yosunu) gibi canlı organizmalardan biyotasarım projeleri geliştiren öğrenciler, aynı zamanda kahve ve kağıt gibi günlük atık malzemeleri de değerlendirerek çevreci projelere dönüştürdü. Öğrenciler; ayakkabı tabanı, binalar için izolasyon malzemesi, hava temizleyen duvar paneli, telefon kabı, su şişesi ve saksı tasarladı. Çevre konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan tasarımlar, aralık ayında Ankara'da düzenlenecek Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilenecek.

Gruplar oluşturdular

Öğrenciler, karma olarak 5'er kişilik gruplara ayrılarak, tasarımları gerçekleştirmek için canlı malzemelerle deneyler yürütüp, prototip üretimi üzerine uzun süre çalıştı. Toplam 8 grup halinde çalışan öğrencilerin tasarımları, model ve afiş haline de getirilerek, Kampüsİzmir'de sergilendi. Büyük ilgi çeken tasarımlar, ileriki zamanda mezuniyet projesi kapsamında tasarım ve mihendislik öğrencileri tarafından laboratuvar ortamında geliştirilmeye devam edecek.

Plastik yerine

Üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Derya Irkdaş Doğu, tasarımların nasıl yapıldığı ve neyi amaçladığına yönelik bilgiler verdi. Dr. Doğu, "Türkiye'de, evsel atıkların önemli bir bölümünü plastik atıklar oluşturuyor. Doğadaki maddeler doğru değerlendirildiğinde, plastik kullanımını ciddi şekilde azaltmak mümkün. Biz de öğrencilerimizle, bu düşünceden yola çıkarak çalışmalarımızı yaptık. Örneğin, bir pet şişenin doğaya karışması 700 yıl sürüyor. Ancak biz canlı maddeler kullanarak, buna alternatif olacak bir ürünü sunduk. Ekmek yapımında kullanılan mayalardan, yosunlardan, atık kahve ve kağıtlardan, günlük hayatta kullandığımız birçok ürüne alternatif olacak tasarımlar üretildi" dedi.

Sergilenecek

Ekmek yaparken kullanılan mayadan ayakkabı tabanı, saksı ya da izolasyon malzemesi yapılabileceği, birçok kişinin aklına gelemeyeceğini vurgulayan Doğu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrencilerimizle birlikte bunları hayata geçirerek, çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Teknik bilgi kısmında mühendislik öğrencilerimiz, tasarım kısmında da bizim fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz, hep birlikte güzel bir çalışma yaptı. Bu tarz çalışmalara önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Tasarımların, Ankara'daki fuarda sergilenecek olması da bizim için çok önemli. Çevreci tasarımlar, girişimciler için de yeni fırsatlar yaratıyor. Bu doğrultuda onlara ulaşmak için farklı etkinlikler düzenleyebiliriz."