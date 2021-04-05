SEL FELAKETİ: 23 ÖLÜ
SEL FELAKETİ: 23 ÖLÜ
0
KORKUTAN AÇIKLAMA!
KORKUTAN AÇIKLAMA!
0
BÜYÜK HATA!
BÜYÜK HATA!
0
ALTIN KAPLAMALI PASTIRMA!
ALTIN KAPLAMALI PASTIRMA!
0

Elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı, vurularak durduruldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliye girişinde elleri kelepçeliyken arbede çıkarıp, kargaşada kendisini bekleyen otomobil ile kaçmaya çalışan, ağaca çarpıp kaza yapınca yaya olarak kaçışını sürdüren şüpheli, polis ekiplerince bacaklarından vurularak yakalandı

Elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı, vurularak durduruldu
05 Nisan 2021 Pazartesi 07:09

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli E.A., önceki gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alınıp, dün saat 17.00 sıralarında Bayraklı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, elleri kelepçeli bir şekilde ekip otosundan indirildikten sonra polislerle, tartışıp, arbede yaşadı. Arbededen faydalanan şüpheli, elleri kelepçeli olarak kaçıp, ileride kendisini bekleyen 35 AID 817 plakalı otomobile bindi. Polis, hızla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, yaklaşık 200 metre ilerdeki İslam Kerimov Caddesi'nde bir ağaca çarptı. Kazanın ardından A.E. ve beraberindekiler araçtan inip, bu defa yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgeyi de ablukaya aldı. Adliyeye yakın bir noktada bulunan sanayi bölgesinde saklandığı belirlenen E.A.'yı bulan ekipler, birkaç kez 'dur' ihtarına bulundu. Ancak E.A., ihtara uymayıp, kaçmayı sürdürünce ateş eden polis ekipleri tarafından bacaklarından vurulup, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. E.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #kelepçeli kaçma girişimi
Önceki Haber
Bornova'da feci kaza: Camdan fırlayarak öldü!
Sonraki Haber
Elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı, vurularak durduruldu
Bornova'da feci kaza: Camdan fırlayarak öldü!
Bornova'da feci kaza: Camdan fırlayarak öldü!
0
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı
0
İzmir'de tartışma kanlı bitti!
İzmir'de tartışma kanlı bitti!
0
Batur'dan Romanlara: Konak Belediyesi'nde bir kardeşiniz var
Batur'dan Romanlara: Konak Belediyesi'nde bir kardeşiniz var
0
İzmir Tarımı Türkiye’ye örnek oluyor
İzmir Tarımı Türkiye’ye örnek oluyor
0
Dolandırıp bir de 'FETÖ'cü deriz' diye tehdit ettiler
Dolandırıp bir de 'FETÖ'cü deriz' diye tehdit ettiler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.