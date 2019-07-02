Emekli-Sen'den Madımak açıklaması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Emekli-Sen üyeleri, Emekliler Haftası ve 26 yıl önce Madımak’ta yaşamını yitirenler için açıklama yaptı.

İzmir’de DİSK’e bağlı Emekli-Sen üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, Konak ilçesi tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya geldi. Emekli-Sen üyeleri, üzerinde ‘Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz’ yazılı pankart taşıdı. Bazıları da ‘İncinsen de incitme. Yaşasın barış, yaşasın demokrasi’, ‘2 Temmuz’da yakılan ateş hala sönmedi’, ‘İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz’ yazılı dövizler açtı.

Emekli-Sen Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’taki Madımak Oteli’nde 2’si görevli, toplam 35 kişinin yakılarak öldürülmesi olayının yıl dönümü olduğunu, yapılan katliamı unutmayacaklarını söyledi. Hüseyin Özkaynak, Madımak’ın hala kanayan bir yara olduğunu ifade etti. Sivası’ın ateşinin 26 yıldır hiç sönmediğini kaydeden Özkaynak, "Sivas katliamı her ne kadar zaman aşımı üzerinden unutturulmak istense de yargı kararları ‘Hayırlı olsun’ sözleriyle karşılansa da insanlık suçlarında zaman aşımı yoktur" dedi.