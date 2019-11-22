En güzel mektuplar Zübeyde Anne için

Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın vefatının 97. yılı anısına mektup yarışması açtı. 3. ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilerin katılabileceği 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' başlıklı geleneksel yarışmanın başvuruları 20 Aralık'a kadar devam edecek.

Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği tarafından dördüncü kez gerçekleştirilecek 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' başlıklı yarışma için başvuru süreci başladı. 3, 4, 5. sınıf; 6, 7, 8. sınıf ve lise olmak üzere üç kategoride yapılacak yarışmaya, 20 Aralık'a kadar müracaat edilebilecek. Zübeyde Hanım'ın taşıdığı büyük anlam ve değeri, bugünün gözüyle satırlara dökecek olan öğrenciler, kendi el yazılarıyla kaleme aldıkları mektuplar ile yarışmaya katılabilecek. Mektuplar, elden ya da posta yoluyla Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne iletilecek.

Ödül töreni 14 ocak'ta

Ödül töreni ise Zübeyde Hanım'ın aramızdan ayrılışının 97. yıl dönümü olan 14 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Zübeyde Anne'nin Karşıyaka'daki kabri başında düzenlenecek törende ilk üç dereceye çeşitli armağanlar, tüm başvuru sahibi öğrencilere de katılım belgeleri takdim edilecek. Zübeyde Hanım, dereceye giren öğrencilerin okuyacağı mektuplarla, bir kez daha sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anılacak.

Atatürk çocuklarına çağrı

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyakamızın kalbinde yatan, en değerli emanetimiz Zübeyde Annemizi, aramızdan ayrılışının 97. yılında çok anlamlı bir yarışma ile anacağız. Tüm Atatürk çocuklarını yarışmamıza davet ediyoruz" dedi. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da "Atamızı ve Zübeyde Annemizi yine büyük hatırasına yakışır şekilde anacağız. Bu gurur ve heyecana ortak olmak isteyen öğrencilerin başvurularını bekliyoruz" diye konuştu. Katılım koşullarına ilişkin 0232 399 40 86 - 88 - 92 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilirken, <http://www.karsiyaka.bel.tr/public/uploads/file-1574164448279.pdf> linkinden de ödül yönetmeliğine ulaşılabilecek.