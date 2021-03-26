Engelli dostu İzmir’e “erişilebilirlik” ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri organizasyonunda, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Kategorisi İkincilik Ödülü”ne layık görüldü. Dokuz ayrı başlıkta, toplam 1075 kurum ve kuruluşun değerlendirildiği yarışmanın kazananları, jürinin yaptığı ön elemenin ardından tüm engel gruplarındaki bireylerin de katıldığı halk oylaması ile belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi başta hizmet binaları, sosyal tesisler ve toplu ulaşım araçları olmak üzere, sosyal yaşamın her alanını engelli bireyler için daha ulaşılabilir hale getirme çalışmalarını sürdürüyor. 2006’dan bu yana ‘Engelli Dostu Belediye’ unvanını taşıyan Büyükşehir; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri” organizasyonunda kamu kurum ve kuruluşları kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Dokuz ayrı başlıkta, toplam 1075 kurum ve kuruluşun değerlendirildiği yarışmanın kazananları, jürinin yaptığı ön elemenin ardından tüm engel gruplarındaki bireylerin de katıldığı halk oylaması ile belirlendi.

Mart 2019’da kurulan Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu’nun hazırladığı başvuru dosyasında, komisyonun oluşturduğu; açık alanlar, binalar, ulaşım araç ve tesisleri, otoparklar ve bilgiye erişimle ilgili beş alt çalışma grubunun faaliyetleri yer aldı. Bu beş alt çalışma grubu kendi alanlarında sistematik biçimde ele aldığı denetim ve uygulama faaliyetlerine yarışma dokümanında yer verdi.

STK ve meslek odalarıyla etkin işbirliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, komisyonda, Büyükşehir’in ilgili daire başkanlıklarının yanı sıra ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş. İZBAN, İZELMAN, İZULAŞ, İzmir Kent Konseyi, Buca Engelliler Derneği, Çağdaş Görmeyenler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği ve Engel-Siz Yaşam Derneği ile TMMOB’a bağlı meslek odalarının temsilcilerinin de bulunduğunu vurguladı. Atak, çalışmalarda farklı engel gruplarından bireylerin bulunmasının, sorunların tespitinde önemli katkı sağladığına, başarıda bunun payının büyük olduğuna işaret etti. Başvurunun içeriğinde, komisyon çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir tarafından yürütülen ve devam etmekte olan Kırmızı Bayrak, Elim Sende ve Farkındalık Merkezi projelerinin de yer aldığını belirten Atak, şu bilgileri verdi:

“Komisyon; engelli bireylerin, evlerinden çıktıktan itibaren karşılaştıkları fiziki çevrede ve hizmet alanlarındaki erişim sorunlarına yoğunlaştı. Her bireyin, ortalama yedi daire başkanlığının sorumluluk sahalarından geçtiği belirlendi. ‘Tam erişilebilirliğin’ sağlanmasının bir zincir olduğu ve bu zincirin halkalarından birinin kopmasının, erişilebilirliği ortadan kaldırdığı vurgulandı. Tüm veriler toplanmaya, dijital ortamda işlenmeye, analizlerin yapılmasına, raporların hazırlanmasına ve belirlenen çözümlere yönelik takip sürecine başlandı. Böylece kentin farklı alanlarına yönelik ‘erişilebilirlik envanterleri’ ortaya çıktı. Eksiklikler ve sorunlar tespit edildi ve iyileştirme çalışmalarına hızla başlandı.”

Çalışmalar devam edecek

Engelli erişimine yönelik denetleme ve iyileştirme çalışmalarının süreklilik arz ettiğinin altını çizen Atak, “Belediyemizce yeni yapılan tüm yapı ve açık alanlar ile verilen hizmetlerde, mutlaka erişilebilirlik standartlarına uygunluğu esas alıyoruz. Mevcut açık alanlar, ulaşım araç ve tesisleri ile binalarda da belli bir program dahilinde yapılacak makul düzenlemelerle var olan engelleri kaldırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkın yoğun olarak kullandığı merkezi alanlar ve kamusal kullanım alanlarından başlayarak bir uygulama etaplaması yaptık. Amacımız İzmir’in, engelli engelsiz tüm vatandaşlarımız için daha yaşanılır, güvenli ve ulaşılabilir bir kent olmasını sağlamak” dedi.