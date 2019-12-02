Engelsiz bir Narlıdere için el ele

Engelsiz bir Narlıdere yaratmak hedefiyle çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği yapacak.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Tuğba Akdemir Kanalı'nın konuşmacı olarak katılacağı panele, engelli dernekleri de katkı koyacak. Narlıdere Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Nikah Salonu'nda bugün saat 16.00'da yapılacak olan "Engelli Bireylerin Haklarının Farkındayız, Onların Yanındayız" temalı etkinlikte, sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak. ALS Derneği, MS Derneği, Mavi Dere Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Nar Taneleri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri de katkı sunacak. Engelli vatandaşlar ve aileleri de etkinliğe katılacak. Narlıdere Belediye Başkan Ali Engin "Narlıdere'de engelleri ortadan kaldırmak çalışmalarımız sürüyor. Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak ve sorunlara ortak çözüm aramak adına bir arada olacağız. Herkesi bekliyoruz" dedi.