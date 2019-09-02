Enternasyonal Fuarı 88'inci kez dünyaya açılıyor

Bu yıl 88'inci kez dünyaya kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı, 6-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Çin'in partner ülke olduğu Fuar'da ilk kez İstanbul onur konuğu kent olarak katılacak. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yanında, İzmir'in yanan ormanları için de 9 Eylül'de destek kampanyası başlatılacak.

Çin Uluslararası Ticaret Odası Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yingping birlikte Fuar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "6-15 Eylül tarihleri arasında çok yoğun geçecek günler yaşayacağız. Türkiye'nin nabzı bir anlamda burada atacak. Dakikası boş geçmeyecek. Sahnelerde, salonlarda, açık alanlarda gerçekleşecek sanatsal, kültürel etkinlikler dışında tabi ki çok önemli ticari bir zemin de yaratacak. İş görüşmeleriyle şekillenecek. En mühimi Çin'le gerçekleşecek olan bir buluşmaya ev sahipliği yapmış olacağız. Çin, bilindiği gibi dünyanın en hızlı büyüyen, en hızlı önderlik rolü üstlenen ülkesi belki de. Bir kuşak bir yol projesi bağlamında oluştutulan kara, hava, deniz ve demir yolları üzerinden İpek Yolu'nun yeniden inşası Çin'in belki de önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak çok önemli girişimi" dedi.

Bu buluşma milat olacak

İzmir'in, 'bir kuşak bir yol' projesinin vazgeçilmez duraklarından biri olmaya talip olduğunu ifade eden Soyer, şöyle devam etti:

"İzmir, Akdeniz çanağıyla Doğu arasında bir kalp vazifesini üstlenerek batının değerli ürünlerini doğuya, doğununkileri batıya taşıyacak bir görev üstlenecektir. Dolayısıyla bugün adeta miladı olacak bu buluşmanın Çin ve Türkiye ilişkileri açısından da önemli olduğunu söylemek isterim. Çin'le gerçekleştirilecek bu iş birliğinin birçok sektörde kendini gösterecek. Özellikle telekominikasyon, yapay zeka, akıllı kent gibi birçok detaylı alanda yaklaşık 60'dan fazla dev Çin firması İzmirli partnerleriyle bir araya gelecek. Bu iş görüşmeleri 5-6 Eylül'de Swis Otel'de gerçekleşecek. Bu fuarın Çin dışındaki önemli paydaşlarından biri de Hindistan olacak. Çok önemli şirketlerle buluşmalar gerçekleşecek. 39 ülkeden 180 civarında firmanın katılacağı iş görüşmeleri verimli geçer diye ümit ediyorum."

İstanbul ilk kez katılacak

Fuara 11 ülkenin katılacağını belirten Soyer, "Türkiye'de 21 kent misafirimiz olacak. İstanbul ve Kahramanmaraş onur konuğu illerimiz olacak. İstanbul 88 senedir ilk kez müsafirimiz olacak. Bununla da iftihar ediyoruz. İzmir için taze kan olarak aramızda olacak. Sanatsal ve kültürel etkinlikler arasında tercih zor olacak. Özellikle 9 Eylül'de büyük bir dayanışma ruhuyla olağanüstü bir konser herkesi bekliyor olacak. Bildiğiniz gibi çok büyük bir felaket, yangın yaşadık. İzmir'in ciğerleri yandı. Yangın sonrasında toparlanmak için, İzmir'i yeniden ayaklandırmak, yaralarımızı sarmak için kampanya başlatıyoruz. Yangın yerinde yaptığımız meclis ve halk buluşmasında önemli kararlar aldık. İzmir'in kurtuluşuyla beraber başlatacağımız kampanyada da çok önemli sanatçılar destek veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kalkınma hikâyesi

İzmir Enternasyonal Fuarı Partner Ülkesi Çin'in Fuar bilgilerini paylaşan Çin Uluslararası Ticaret Odası Fuarlar ve Etkinlikler Genel Müdürü Guo Yingping, "87 yıllık bir geçmişe sahip olan İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye'nin en eski ve en kapsamlı fuarı. Aynı zamanda her yılın en önemli uluslararası etkinliklerinden birisi. 2011 yılından beri İzmir Enternasyonal Fuarı 'Partner Ülke' mekanizmasını uygulamakta. Son iki yılda, Rusya ve Sırbistan Ortak Ülke olarak katıldı. Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) 6-10 Eylül 2019 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'na 'Partner Ülke' Çin Hükümeti'ni temsil ederek katılacak. Çin'in fuara katılımı, Çin'in reform ve dışa açılımındaki muazzam başarılarının tanıtılmasına, Çin'in kalkınma hikayelerinin anlatılmasına, 'Kuşak ve Yol' girişiminin ilerletilmesine ve insanoğlunun kader birliğinin inşa edilmesine büyük önem taşımakta" diye konuştu. n Halil Özcan

62 firma geliyor

Yingping, Çin'in fuar alanlarında ülke imajı, kurumlar arası işbirlikleri ve yerel işbirlikleri olmak üzere üç başlık altında ayrılacağını kaydetti. Yingping, toplam 2 bin metrekarelik fuar alanında altyapı, enerji, elektronik, telekomünikasyon, bilgi teknolojisi, ticari ekipman, ticari ve endüstriyel robotlar, giyilebilir akıllı ekipman, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri, finans, kültür ve diğer alanlarda temsil edecek 62 katılımcıyı kapsayacağını ifade etti.