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Eşini öldürüp cesedi kilerde saklamıştı. Cezası belli oldu!

İzmir'in Buca ilçesinde eşini bıçakla öldürüp cesedi kilerde sakladığı öne sürülen sanığa, müebbet hapis cezası verildi

Eşini öldürüp cesedi kilerde saklamıştı. Cezası belli oldu!
08 Haziran 2021 Salı 16:34

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bülent S, taraf avukatları, müşteki yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Sanık Bülent S. cinayeti tahrik altında işlediğini savundu.

Öldürülen Yazgül S'nin ailesinin avukatı, sanığın suçu tahrik altında işlediğine dair delil bulunmadığını öne sürerek, "Tüm mağdur, savunmasız kadınlar adına adil bir karar istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı önce "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan heyet, sanığa verilen cezayı "müebbet hapis" cezasına çevirdi. Heyet, cezada "haksız tahrik indirimi" ise uygulamadı.

Yazgül S'nin ailesinin avukatı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararının vicdanları rahatlatmadığını öne sürerek, "Sanık baştan beri inkar etti. Mahkemeyi yanılttı. Buna rağmen iyi hal indirimi aldı. Sıkışınca suçunu itiraf etti. Cesur ve adil bir karar çıkmadı. Verilen karar hukuka uygun değildir. İstinafa götüreceğiz." dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde 6 Aralık 2020'de Yazgül S'den haber alamayan çocukları, durumu polise bildirmiş, kadının bıçaklanmış haldeki cansız bedeni, kilerdeki yorgan ve halının altına gizlenmiş şekilde bulunmuştu. Cinayetin faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Bülent S. hakkında dava açılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca #eşini öldürdü
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