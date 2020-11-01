Esnaftan yardım eli

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), yaşanan büyük depremin ardından harekete geçerek mağdur vatandaşlara ve esnaf sanatkarlara yardım eli uzattı

İESOB kriz masası kurarak, deprem bölgelerinde mağdur olan üyelerinin durumunu ve hasarlarını tespit ediyor. Bornova ve Bayraklı bölgelerinde İESOB, Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası ile işbirliği altında 20 bin boyoz-gevrek-börek dağıtılırken, Birlik aracı da vatandaşlara çay ve sıcak içecek ikram etti. Birlik Otel odalarını ücretsiz olarak evi zarar gören vatandaşlara ve kent dışından gelen ekiplere tahsis ediyor Kriz Masası oluşturarak 7 ayrı grup ile deprem bölgelerinde saha çalışmalarına başlayan İESOB, Bornova ve Bayraklı’da yıkılan binalarda bulunan ve Seferihisar’da selden zarar gören esnaf sanatkarları ve hasarlarını tespit ediyor. Esnaf sanatkarların iletişim bilgilerini, ünvanlarını, adreslerini ve hasarlarını fotoğraflarla belgeleyerek rapor hazırlayan İESOB, yapılan çalışmaları yetkililere iletecek.

3 ekibimiz çalışıyor

Seferihisar Sığacık’da incelemelerde bulunan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Bornova ve Bayraklı’da 4, Seferihisar’da 3 ekibimiz çalışıyor. Bu bir afet. Allah daha beterinden korusun. Esnaf sanatkarlara mali anlamda en büyük destekleri veren esnaf kefalet kooperatifi başkanı ve Halkbank yöneticileri ile afet bölgesini gezdik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Amacımız mağdur durumda kalan üyelerimizi tespit ederek, yetkililere sunmak, ileride afet yardımı, vergi kolaylığı, kredi imkanı gibi olanaklar doğarsa yararlanmalarını sağlamak. Bir nebze olsun yaralarına merhem olmak’ dedi. Seferihisar Sığacık Mahallesi’nde bulunan 277 işletmeyi gezen İESOB Başkanı Mutlu’ya Seferihisar Esnaf Odası ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Rüştü Çelikgil, Seferihisar Şoförler Odası Başkanı Hasan Fehmi Abacı, Halkbank Genel Müdürlük Daire Başkanı Mahmut Tanrıverdi ile Halkbank Bölge Müdürü Rıfat Ertuğ Koç da eşlik etti.

Birlik Otel kapılarını açtı

İESOB, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Pide Gevrekçiler Odası ile işbirliği altında Bornova ve Bayraklı’da 20 bin gevrek-boyoz-börek dağıtıldı. Ayrıca Birlik aracı vatandaşlara çay ve sıcak içecekler ikram etti. Konutları zarar görenleri de unutmayan İESOB, Kaynaklar’daki Uygulamalı Eğitim Oteli’ni de mağdur vatandaşlara tahsis etti. Mutlu, ‘İhtiyaç halinde depremde evini kaybeden veya evi zarar gören vatandaşlarımız ile kent dışından yardıma gelen ekiplere otelimizde ücretsiz olarak misafir etmekten mutluluk duyacağız’ diye konuştu.