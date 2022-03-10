Eşrefpaşa Hastanesi’nde uluslararası hizmet dönemi

Sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi başarısını aldığı “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” ile taçlandırdı. Hastanede artık yurtdışında hastalara da sağlık hizmeti verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın kriterlere sahip sağlık kuruluşlarının alabildiği Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ni edinmeye hak kazandı. Eşrefpaşa Hastanesi, bu belge sayesinde yurt dışından da hasta kabul edebilecek. Yurtdışından gelen hastalar hastanenin tüm birimlerinden Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedavi ücretleri üzerinden yararlanabilecek. Eşrefpaşa Hastanesi’nin internet sitesinde “Medikal Turizm” başlığı altında İngilizce bir bölüm de açıldı.

İzmir’in dünyaya açılmasında önemli bir adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Kadir Devrim Demirel, İzmir’in dünya şehri olmasında önemli bir adım daha atıldığını belirterek, “Kaliteli sağlık hizmeti veren ve yeterli turizm potansiyeline sahip ülkeler açısından sağlık turizmi oldukça önemli. İzmir’de bu alanda Başkanımız Tunç Soyer önderliğinde hayata geçirmek istediğimiz önemli projeler var. Dünya nüfusu giderek yaşlanıyor. Sağlık alanında kaliteli hizmet veren hastanemizi sağlık turizmine açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kente gelecek her turist İzmir’in dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynayacak” dedi.