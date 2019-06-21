Etiket hilesine zabıta engeli

Vatandaşların daha konforlu ve huzur içinde alışveriş yapması için çalışmalarını sürdüren Narlıdere Belediyesi, denetimlerine hız verdi.

Pazar yerindeki tezgahları tek tek dolaşan ekipler, ürünlerin gramajlarını ve etiket fiyatlarını kontrol etti, kurallara uymayan esnaf uyarıldı. Başkan Ali Engin, "Kentte düzeni sağlamak ve yurttaşlarımızın hakkını korumak için çalışıyoruz" dedi.

Sıra cezada

Gün boyu yapılan çalışmalarda, tezgah sınır ihlalleri ile yanıltıcı etiket rakamları kontrol edildi. Uyarılara rağmen kurallara uymayan esnafa uyarılarda bulunuldu. Yapılan denetimlerde tüm pazar tezgâhlarını titizlikle inceleyen ekipler, satışa sunulacak tüm ürünlerin etiketli olarak satılmasını ve etiketlerin, ürünün kilogram fiyatını göstermesi gerektiğini belirtti. İkinci kez uyarılara ve kurallara uymayan esnafa para cezası uygulanacağı bilgisi verildi. Uygulama ve denetimlere vatandaşlar da olumlu tepki verdi. Esnafın, alışveriş yapanların algısını yanıltmaması gerektiğini söyleyen Narlıdereliler, denetimlerin sık ve etkin olmasını istedi.