EÜ'de büyük buluşma

Ege Üniversitesi (EÜ) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü tarafından "16.Uluslararası Ağ ve Hizmet Yönetimi Konferans" (CNSM 2020) sanal olarak düzenlendi

Alanın önde gelen konferanslarından biri olan CNSM konferansı bilgisayar ağları alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirdi. "Yönetim Zorlukları ve Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çağında Fırsatlar" temasıyla yapılan konferans bu yıl ilk defa Türkiye'de, Ege Üniversitesi ev sahipliğiyle gerçekleştirildi.

Konferansın bilgisayar ağları alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirdiğini ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Geçmiş yıllarda Amerika, Kanada, Japonya, İtalya, İspanya gibi birçok ülkede düzenlenen CNSM konferansı ilk defa bu yıl Türkiye'de, Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı. Konferans, pandemi dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyonun koordinatörü Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Sayıt ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum" dedi.

Konferans, seneye de EÜ'de yapılacak

EÜ Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Bilgi Teknolojileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Sayıt koordinatörlüğünde yapılan sanal konferansa dünyanın birçok ülkesinden 155 araştırmacı katıldı. Doç. Dr. Sayıt, "CNSM 2020 konferansı kapsamında eğitim oturumu düzenlemek için dünyanın farklı üniversite ve şirketlerinden birçok başvuru yapıldı. Konferansın bu seneki organizasyon komitesinde Koç Üniversitesi, TOBB Üniversitesi gibi yurtiçi üniversitelerin yanı sıra, İngiltere, Amerika, Kanada, İtalya, Kore, İsveç gibi ülkelerden üniversiteler ve şirketler de yer aldı. 16 senedir düzenlenen bu konferansı ilk defa bizim üniversitemiz Türkiye'ye getirmiş oldu. IEEE, IEEE Comsoc, IFIP, FutureWei (USA) (ülkemizde tanınan ismiyle Huawei) ve Dalhousie University (Canada) konferansımıza maddi ve teknik sponsorluk imkanları sağladı. Konferans, bünyesinde geleceğin teknolojileriyle ilgili farklı konularda çeşitli çalıştay ve eğitim oturumları düzenledik. 5 davetli konuşmacı, 2 çalıştay, 4 tutorial, 7 teknik oturum, 6 mini konferans ve 6 poster oturumunun gerçekleştiği oldukça geniş kapsamlı bir organizasyon düzenledik" dedi.

Doç. Dr. Sayıt, "Konferansın ana komitesi bu sene yüz yüze düzenlenemediği için organizasyonu seneye de bize verdi. Umuyorum 2021 yılında aynı konferansı bu kez yüz yüze yapacağız" diye konuştu.



