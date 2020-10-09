EÜ ERASMUS Topluluğu'na ödül

Ege Üniversitesi ERASMUS Öğrenci Topluluğu "ESN Ege Üniversitesi", Türkiye'deki 42 üniversite üzerinde yapılan değerlendirmede "Eğitim Faaliyetleri" alanında birinciliği elde ederken "Sosyal Etkileşim" alanında ikincilik ödülünü kazandı

Araştırma Üniversitesi olma hedefine emin adımlarla yürüyen Ege Üniversitesi, bu hedefin önemli ayaklarından birisi olan uluslararasılaşma alanında isminden söz ettirmeye devam ediyor. "ESN Ege Üniversitesi" ERASMUS Öğrenci Topluluğu; ESN Türkiye tarafından 42 şubenin değerlendirildiği STARawards ödüllerinde ve Netcomm değerlendirmesi sonucunda iki kategoride birincilik ve ikincilik ödülü almaya layık görüldü.

Ege Üniversitesinde eğitim gören gençlerin ERASMUS programı kapsamında İzmir'e ve Türkiye'ye gelen misafir öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak, üniversiteyi, şehri tanımalarını sağlamak, Türk öğrencilerle iletişimlerini geliştirmek amacıyla kurduğu "ESN Ege Üniversitesi" ERASMUS Öğrenci Topluluğu, Türkiye'deki 42 şubenin değerlendirildiği STARawards ödüllerinde ve Netcomm değerlendirmesi sonucunda 2 kategoride birincilik ve ikincilik ödülü almaya layık görüldü. Topluluk, "Eğitim Faaliyetler" alanında birinciliği elde ederken "Sosyal Etkileşim" alanında ikincilik ödülünü kazandı.

Önemli projeler yaptık

EÜ Rektörü Necdet Budak, "Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi hedefi ile son üç yıl içerisinde önemli projeleri hayata geçirdik. Uluslararası bilimsel camiada tanınırlığımızı artırmak, uluslararası işbirliği faaliyetleri için eylem planları oluşturmak, uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve uluslararası işbirliğine dayalı ortak lisansüstü programlar açılmasına öncülük etmek amacıyla bir Uluslararasılaşma Komisyonu kurduk. Eramus Plus, Farabi, Mevlana, Orhun-Türk Keneşi, IAESTE, ikili anlaşmalar ve proje bazlı anlaşmaları Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü çatısı altında topladık. Bu çalışmaların sonuçlarını da almaya devam ediyoruz. Üniversitemiz ERASMUS Öğrenci Topluluğu, ESN Türkiye tarafından 42 şubenin değerlendirildiği STARawards ödüllerinde ve Netcomm değerlendirmesi sonucunda 2 kategoride birincilik ve ikincilik ödülü almaya layık görüldü. Kulübümüz, yaptığı çalışmalarla ERASMUS kapsamında ülkemize ve şehrimize gelen öğrencilerle iletişimi de güçlü tutuyor. ERASMUS öğrenci değişim programında en fazla öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğine sahip üniversitelerden olan Ege Üniversitesinde; 2019-2020 döneminde toplam 496 giden öğrenci, 91 gelen öğrenci ve 13 gelen öğretim elemanı sayılarına ulaşıldı. Bu yıl, pandemi dolayısıyla bu sayılar kısıtlı olsa da önümüzdeki dönemlerde bu sayıları artırmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizi ve EÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Altuğ Günal hocamızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

ESN, 1989 yılında kurulmuş, merkezi Brüksel'de bulunan bir öğrenci organizasyonu. 42 ülkede binden fazla yükseköğretim kurumunda, 40 bin gönüllüsü olan ve sürekli gelişen bir ağ. Türkiye'de ise ESN Türkiye'ye bağlı 42 şube bulunuyor. ESN Ege Üniversitesi ise 2006 yılında Türkiye'de kurulmuş ikinci şube olma özelliğini taşıyor.



