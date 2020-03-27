Evde kal spor yap

Koronavirüs salgını nedeniyle nüfusun önemli bir bölümü evine kapandı. Balçova Belediyesi de evde kendini karantinaya alan vatandaşlar için internet üzerinden evde spor hizmeti başlattı. Spor malzemeleri ise pas pas sopası, su şişesi veya koltuk yastığı...

Evde kal spor yap
27 Mart 2020 Cuma 13:43

Dünyayı saran Koronavirüs Salgını nedeniyle Evde Kal kampanyaları devam ederken, evde kalanların da can sıkıntısı ciddi bir problem oluşturmaya başladı. Televizyon izlemekten bıkanlar evde pasta börek yapmaya başladı. Evlerinde sıkıntıdan şikayet edenler için en ilginç hizmetlerden birisi ise Balçova Belediyesi tarafından başlatıldı. İlçe sakinlerine hem sağlıklı kalabilecekleri hem de can sıkıntılarını giderecekleri Evde Spor hizmeti sunulmaya başlandı. Normal zamanlarda ücretsiz hizmet veren Balçova Belediyesi Spor Okulları, spor derslerini internet üzerinden yayınlamaya başladı. Pas pas sopası, su şişesi veya koltuk yastığı gibi her evde bulunabilecek malzemeleri alarak kamera karşısına geçen spor öğretmenleri, belediyenin web sitesi üzerinden vatandaşlarla buluşmaya başladı.

İlgi büyük

Salgını yenmek için gönüllü karantinanın başarılı olması gerektiğinin altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Vatandaşlarımızın evde kalması için farklı çalışmalar yapıyoruz. Spor okullarında görevli öğretmenlerimiz de bu projeyi önce kendi sosyal medya hesaplarında başlattı. Balçovalı Kadınlarımız çok büyük ilgi gösterince projeyi büyültmeye karar verdik. Şimdi Balçovalılar, belediyemizin internet sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem sağlıklı kalacaklar hem de karantina günlerinde can sıkıntısından kurtulacaklar. En kısa sürede spor tesislerimizin tekrar cıvıl cıvıl günlerine kavuşmasını heyecanla bekliyoruz” dedi.

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