Faizler yükseldi, satışlar düştü

Yüksek faiz ve pandeminin konut satışlarını etkilediğini ifade eden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, gayrimenkul sektörünün normalleşme adımları ve faizlerin düşmesiyle birlikte hareketleneceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İzmir’de Ocak ayında 4 bin 63 konut satışı gerçekleştirildi. Önceki yıllara göre düşen konut satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konut satışlarının düşmesinde faizdeki yükselişin ve pandeminin etkili olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle gayrimenkul sektöründe sıkıntı yaşandığını ifade eden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Haziran ayında hükümetimizin faiz oranlarını 0,64-0,74’e düşürmesiyle piyasada ciddi anlamda bir alışveriş oldu. Ardından konut fiyatları yükseldi. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle piyasada hareketlilik olmadı. Dolar ve Euro'nun aşağı düşmesi piyasaları hafif hareketlendirmesi konut kredi faiz oranlarının aşağı düşmemesi satışları etkiledi. Faiz oranları aşağı doğru düşerse piyasada bir canlılık olur. Mevduat ve politika faizleri yüzde 17-18 bandında. O yüzden sıcak para duruyor. Hükümet bu faizleri bu oranda tutmayacak. Muhakkak düşürecek. Faizler düştüğünde sıcak paradan kar elde edenler gayrimenkule dönüş yapacak” diye konuştu.

Altı ay daha devam edecek

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından konut alımlarında kayalık bölgelerin tercih edildiğini dile getiren Güleroğlu, zeminin sağlam olduğu bölgelerde fiyatların deprem öncesine göre yükseldiğini dile getirdi. Deprem sonrasında konut fiyatlarında yaşanan artışın altı ay daha devam edeceği ifade eden Güleroğlu, “Arz talebi her zaman etkiler. Kayalık kesimler ciddi bir rağbet görüyor. Fiyatlar bir altı ay daha böyle gider. Yeni binaların yapılmasıyla gerçek fiyatlar ortaya çıkar. İzmir’de ilk defa yıkıcı bir deprem yaşadık. İnsanlar, depremin ardından 2000 yılı sonrası yapılan binaları daha çok tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Maliyetler fiyatları arttırdı

Konut fiyatların yükselmesinde inşaat maliyetlerinin de etkili olduğunu ifade eden Güleroğlu, “Dövizdeki düşüş fiyatları düşürmedi. Demirin ton fiyatı yüzde yüz arttı. İnşaat malzemelerinde artış var. Arsa bedelleri de yüksek. İzmir’de arsa bulmakta zorlanıyoruz. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle de konut fiyatları yükseldi” diye konuştu. Güleroğlu, konut sektörünün yeni normalleşme adımları ve faizlerin düşmesiyle birlikte tekrar hareketleneceğini dile getirdi.