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FETÖ'den tutuklananların sayısı 65 oldu

İzmir merkezli 62 ilde FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 65’e yükseldi

FETÖ'den tutuklananların sayısı 65 oldu
Özlem Çimen
Özlem Çimen
22 Ocak 2021 Cuma 13:01

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, mahrem imamların TSK içerisindeki örgüt mensuplarıyla ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek, şifreli kısa görüşmeler yaptıkları ve örgütsel faaliyetlerin yeri ile zamanını bildirdikleri tespit edildi.

Bu kapsamda albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbelerinde 218’i muvazzaf, 20’si ihraç toplam 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 198 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

65 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 42’si emniyetteki işlemlerinin ardından geçen çarşamba günü adliyeye sevk edildi. 25’i tutukladı, 17’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 76 şüpheliden ise 40’ı tutuklandı, 36’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece, operasyonda tutuklulanan şüpheli sayısı sayısı 65’e yükseldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #fetö operasyonu
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