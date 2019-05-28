Foça'da Atatürk anıldı

Foça'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yıldönümü dolayısı ile 'Atatürk Devrimi' isimli müzikli ve şiirli etkinlik gerçekleştirildi.

Foça'da Atatürk anıldı
28 Mayıs 2019 Salı 15:51

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi'nce Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, çok sayıda vatandaş katıldı. Müzikli ve şiirli 100. Yıl etkinliği, saygı duruşu, istiklal marşı ve ADD Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat'ın konuşmasıyla başladı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ADD Foça Şubesi Başkanı Şeniz Ararat'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz Mızrak'ın Nutuk'tan tasarlayıp yönettiği programın şiir korosunda; Şeniz Ararat, Ünal Atalay, Deniz Genez Aydın, Sevhan Beğendi, Cem Eden, Yılmaz Mızrak, Levent Onan, Meral Şendil, Oğuz Tatlıoğlu ve Mukaddes Yarba yer aldı. Görseller ve komuta masasında Hakan Ararat görev yaptı. Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Düzgün ve Tuncay Şentürk, Yılmaz Mızrak'a ve Şiir Korosuna teşekkür çiçeği sundu.

Önceki Haber
Kelebek yıl sonuna bitiyor
Sonraki Haber
Temiz bir dünya çağrısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.