Foça'da Film Günleri başladı

Foça Belediyesi'nin düzenlediği 17 ülkeden 40 belgesel filmin gösterimi ve söyleşilerinin yapılacağı Foça Uluslararası Arkeolojik ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri'nin ikincisi Foça Belediyesi, Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılan Foça'ya özgü yerel ürünlerin tanıtımlarının da yapıldığı workshoplar, Foça Belediyesi Tarih Merkezi'ne ait Yakın Tarih Fotoğraf Sergisi ve açılış kokteyli ile katılımcılarına kapılarını açtı.

Kurtuluş Özgen'in 'Semavi Bakış', Joosung Kwon'un 'Musul Projesi', Miriam Gregorio'nun 'Açık Havada' ve Yurdakul kabasakal'ın 'Minik Badem Foça'dan Geçti' isimli filmlerinin gösterimi ile başlayan Foça Uluslararası Arkeolojik ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri'nin ilk gününde, yapılan workshoplara katılan Kadınca Kararınca Pazarı üyeleri, Çöpsüz Bakkal, Foça Tuder ve 1887 Otel'in yerel ürünlerinin tanıtımları ve ev hanımlarının hazırladıkları ikramlıkların tadımları yapıldı.

Kültürel değerlerimize tutunarak yaşıyoruz

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz açılış konuşmasında 'Foça'mızın kültür sentezini çıplak gözlerle görebildiğimiz böylesine özenli hazırlanan bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından dolayı onur duyuyorum. Bizler, tarihimize, sanatımıza ve kültürel değerlerimize tutunarak yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihimizin gölgesinde eşsiz eserler üreten ve bu geceye katılarak bizi şereflendiren yönetmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.