Foça halkı Biyokütle Enerji Santrali'ne karşı çıktı

Foça'nın Yeniköy Mahallesinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali kararının iptali için açılan dava kapsamında, bilirkişi keşif incelemesi yapıldı

Foça Belediyesi'nin davacı olduğu Hancivarı Mevkii Yeniköy Mahallesi 696 parselde (eski 387 parsel) Biyokütle Enerji Santrali yapılması amacıyla 04.11.2019 tarih ve E. 253717 sayılı yazı ile resen onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılmış olan davanın keşif ve bilirkişi incelemesi, dün yapıldı.

Foça'da yeni bir biyokütle tesisi istemiyoruz

Bağarası yolu Hancivarı mevkii girişinde bir araya gelen Foçalılar, inceleme öncesinde ve sonrasında görüştükleri bilirkişi heyetine, çevre ve insan sağlığı konusunda duydukları endişelerini dile getirdi.

Keşif heyeti karşılamasına, Foça Belediyesi Başkan Vekili Kenan Gülay, Belediye Meclis Üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Baran Gezmiş Yıldırım, Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, Foça Tariş Zeytinyağı Kooperatifi ve Foça Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Temizel ve Çevre Meclisi üyeleri, Foça Çevre ve Kültür Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, Foça Forum üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanlığı ve Gençlik Kolları yönetimi ve üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve Foçalılar katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Yurdumuzdaki 18 Özel Çevre Koruma Bölgesinden bir tanesi olan Foça'da yaşam ve çevre sevdalısı dostlarımızın verdiği güçle, gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için verdiğimiz mücadeleye, her zaman aynı azimle devam edeceğiz.''dedi.