Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Günü’ne özel çalışma

Yaşanan iklim krizi ve kuraklık sorununa dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, ürünler tüketiciye ulaşana kadar harcanan su miktarına vurgu yaptı. Belediye “Fazlasına ihtiyacın yok” ve “Tüketmeden önce düşün” mesajı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve NASA’nın yayınladığı haritalar, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kuraklık sorununu gözler önüne seriyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na göre Türkiye'de aralarında İzmir’in de olduğu toplam 10 kent küresel ölçekte yüksek susuzluk riski ile karşı karşıya. Gaziemir Belediyesi, yurttaşların dikkatini bu soruna çekmek için farkındalık çalışmaları yapıyor. Daha önce yaptığı çalışmayla barajların doluluk oranlarına dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, 22 Nisan Dünya Su Günü’nde su tüketimi konusunda özel bir çalışma hazırladı.

Belediye hazırladığı görsel çalışmayla yiyecek, içecek, ayakkabı ve giysi ürünlerinin üretim sürecinde harcanan su miktarına dikkat çekti. Dünya’nın karşı karşıya kaldığı kuraklık sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırlanan çalışmada “Fazlasına ihtiyacın yok” ve “Tüketmeden önce düşün” mesajına yer verildi. Ürünler tüketiciye ulaşana kadar harcanan su miktarının yer aldığı görsel ilçenin dört bir yanındaki ilan panolarına asıldı.

Dünya’mıza iyi bakmalıyız

Küresel iklim kriziyle birlikte sıcaklık ortalamalarının arttığına, Türkiye’nin ve İzmir’in yeterince yağış almaması nedeniyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımıza dikkat çeken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, insanın yaşamsal ihtiyaçlarının en başında gelen suyun her zamankinden daha duyarlı ve özenli kullanılması çağrısı yaptı.

Doğadaki sınırlı kaynaklardan biri olan suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Başkan Arda, “Doğamızın dengesi her geçen gün bozuluyor. Sıcaklık ortalamaları yükseliyor ve Dünya’mız yeterli yağış almıyor. Bu nedenle suyumuzu daha da tasarruflu ve dikkatli kullanmamız gerekiyor. Özellikle tarımsal üretim, temiz suyun en çok kullanıldığı alan. Tarımda vahşi sulama terk edilmeli ve damla sulama sistemine geçilmeli. Sanayi tesislerinin suyumuzu kirletmesinin bir an önce önüne geçilmeli. Ormanların ve tarım alanlarının imara açılmasına son verilmeli. Suyumuzu ancak bu şekilde koruyabiliriz. Dünya’mıza hep birlikte iyi bakmalıyız. Unutmamalıyız ki gidecek başka evimiz yok” diye konuştu.