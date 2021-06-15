Gaziemir'de kentsel dönüşüm için imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etap inşaat çalışmalarını başlatacak protokolü Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzaladı. Başkan Soyer, “Bugün 300 konut için ve 150 milyon liranın üzerinde bir bütçeyle Aktepe ve Emrez’de yapım işi için süreç başlıyor. O yüzden çok gururlu ve heyecanlıyız” dedi

İzmir’i güvenli bir şehir haline getirmek için ruhsatlı yapılar için de dönüşüm hareketi başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gecekondu alanlarıyla ruhsatsız kaçak yapıların bulunduğu altı bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız kazandırdı. Başkan Tunç Soyer, bugün 122 hektar büyüklüğündeki Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etaptaki 300 konut için anahtar teslim inşaat yapım protokolünü Büyükşehir iştiraki İZBETON A.Ş. ile imzaladı. Belediye şirketi İZBETON’un ihale sürecine dâhil edilmesiyle Örnekköy’de üçüncü ve dördüncü etap, Ege Mahallesi, ardından da Gaziemir’de yapım aşaması için sürecin başlatıldığını söyleyen Başkan Soyer, “Aktepe ve Emrez belki de bu kent için en önemli dönüm noktalarından biri. Çünkü 2006 yılında ilçe belediyesi yetkiliyken 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi mal sahipleriyle müzakere sürecini başlatıyor. Bugün nihayet tüm bu süreçler tamamlanmış olarak 300 konut için ve 150 milyon liranın üzerinde bir bütçeyle Aktepe ve Emrez’de yapım sürecini başlatıyoruz. O yüzden çok gururlu ve heyecanlıyız” dedi.

Yaklaşık 10 bin konut olacak

Birinci etap kapsamında yapılacak 300 konut, diğer bölgelerden farklı olarak Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında Hazine’den emlak rayiç değeriyle satın alınan Büyükşehir mülkiyetindeki arsada inşa edilecek. Emrez’de uzlaşma sürecinin sonuna yaklaşan Büyükşehir, Aktepe’deki uzlaşma görüşmelerini de konut inşası ile birlikte sürdürecek.

Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Büyükşehir, Gaziemir kentsel dönüşüm alanındaki projeyi tamamladığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilmiş olacak. Fuar İzmir’in karşısındaki bölge bu sayede kentle uyumlu hale getirilecek.

Ticari faaliyetler devam edecek

Büyükşehir, Aktepe ve Emrez’deki proje alanında dere çevresini yeşil alan olarak planladı. Bu alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkurları, açık spor alanları gibi çeşitli aktivitelerin yapılmasına uygun olarak düzenlenecek. Proje ile kültür tesisi, sağlık tesisi, belediye hizmet alanı gibi alanlar artırıldı ve bunların erişilebilir olması sağlandı. Yayaların rahatlıkla kullanabileceği ve ticari aktivitenin de yoğun olacağı bir yaya aksı belirlendi. Meydan, park ve donatı alanlarına bağlantı sağlayan bu yaya aksı Aktepe Mahallesi’ndeki mevcut ağaç kümelerinin bulunduğu alan ile bağlandı. Altan Aydın Caddesi, yine ticari faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü, konut altı ticari birimlerin yer alacağı ana ticaret aksı olarak planlandı. Yerinde dönüşüm ilkesiyle, sadece konut sahiplerinin değil alandaki esnafın, işyeri sahiplerinin de dönüşüm sonrasında aynı yerde ticari faaliyetlerini devam etmesi sağlanacak. Çeşitli tiplerde kullanımları içeren konutlar açık alanlara, yol genişliklerine ve kullanım cephelerine göre inşa edilecek.