Gaziemir'de köpeklere özel park yapıldı

Gaziemir Belediyesi, hayvanseverlerin köpeklerini rahat bir şekilde dolaştırmaları için bin 600 metrekarelik özel tasarımlı köpek parkını yaşama geçirdi

Gaziemir Belediyesi, evcil hayvanlar için özel bir çalışmaya imza attı. Belediye, köpeklerin enerjilerini atabileceği ve diğer hayvanlarla sosyalleşebileceği Köpek Parkı’nı hizmete açtı.

Gazi Atatürk Bulvarı’nda bin 600 metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen parkta, köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarını karşılamasına imkân sağlayan parkurlar oluşturuldu. Etrafı tel örgüyle çevrilen parka köpek eğitim tüneli, atlama halkası, köpek eğitim tahterevallisi, yürüyüş köprüsü konuldu. Büyük kısmı çim alandan oluşan parkta 213 metrekarelik köpek oyun alanı, 34 metrekarelik köpek tuvaleti ve suluklar yer alıyor. Hayvanseverlerin oturması için parkta, amfi oturma alanı yapıldı ve banklar konuldu.

Yapımını tamamladıkları köpek parkıyla yurttaşlardan gelen önemli taleplerden birini daha karşılamış olduklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Hayvanseverlerden gelen istek üzerine can dostlarımız için özel bir park yaptık. Köpeklerin oyun oynayabilmelerinin yanı sıra eğitim alabilmeleri için de profesyonelce tasarlanmış bir köpek parkını hizmete açtık. Parkta, köpek besleyen vatandaşlarımız can dostlarıyla birlikte keyifle vakit geçirebiliyor. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.