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Gaziemir'de riskli binalar yıkılıyor!

Gaziemir Belediyesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında riskli yapı olduğu tespit edilen binaların yıkımını yapıyor

Gaziemir'de riskli binalar yıkılıyor!
01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:52

İzmir depreminin ardından yapı güvenliğinin öneminin bir kez daha ortaya çıkmasıyla Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Depremin ardından çalışmalarını daha da hızlandıran belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkili kuruluşlar tarafından riskli yapı olarak tespitleri yapılan binaların yıkım işlemine başladı. Yürütülen çalışmayla ekonomik ömrünü tamamladığı veya yıkılma riski taşıdığı için riskli yapı olarak belirlenen yapıların yıkımı yapılıyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmayla 22 yapının riskli olduğu tespit edildi. Bu riskli yapıların 16'sının yıkım işlemi, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nün kontrolünde, mülk sahipleri tarafından yapıldı. 4 riskli yapı ise belediye ekipleri tarafından yıkıldı. 2 riskli yapının yıkım işlemlerinin takip süreci devam ediyor.

Etiketler; #izmir #gaziemir #deprem
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