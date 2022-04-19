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Gaziemir'de tepki çeken olay! TOKİ, Sevgi Yolu'nu satışa çıkardı!

Gaziemir'de tepki çeken olay! TOKİ, Sevgi Yolu'nu satışa çıkardı!
19 Nisan 2022 Salı 11:46

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Gaziemir'in merkezi Atıfbey Mahallesinde Sevgi Yolu olarak kullanılan alanda satışa çıkardığı konut, yol ve yeşil alan niteliğindeki 908 metrekarelik arsa tartışma yarattı.

Gaziemirlilerin araç trafiğine kapalı olduğu için rahatça yürüyebildiği Sevgi Yolu olarak kullanılan alanın otopark olarak kullanılan kısmının satışa çıkarılması Gaziemir'i ayağa kaldırdı. TOKİ, 20 -21 Nisan'da 18 ilde 188 muhtelif taşınmaz için müzayede düzenleme kararı aldı. Bu listesinin içinde Gaziemir merkezinde bulunan Sevgi Yolu'nu da kapsayan 908 metrekarelik arsa da yer alıyor. Bu gelişmeler yaşanırken Sevgi Yolu'nun girişine de TOKİ tarafından "Bu Arsa Satılıktır" yazısı asıldı.

Emlak Müzayede tarafından yapılacak satış için belirlenen rakam da 2 milyon 907 bin 360 lira olarak açıklandı. Katma değer vergisinden de muaf olarak satışa sunulan alanın yüzde 25'i peşin gerisi 36 ay vade ile ödenebilecek.

Bu satışa izin vermeyiz!

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'da da satışa tepki göstererek, "Gaziemirlinin şehir merkezinde rahat rahat yürüyebildiği, hava alabildiği Sevgi Yolu'nu da betona gömmek istiyorlar. Sevgi Yolu rekreasyon alanının içindeki imar planlarında otopark olarak görülen ve yıllardır imar planına uygun biçimde otopark olarak kullanılan bu alanın satılmasını kabul etmiyoruz. Çevresinde belediye hizmet binamızın yanında pazar yeri, alışveriş merkezleri, karakol olan, bölgenin tüm otopark ihtiyacını karşılayan bu alan, satılarak 4 katlı bir bina inşa edilmek isteniyor. Bu arazinin beton olması demek halkımızın rahat edeceği alanların yok olması demek. TOKİ, ülkede satmadık yer bırakmadı. Şimdi de sıra Sevgi Yollarına mı geldi? Bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle bizde bu satışının iptali için dava açma hazırlığı yapıyoruz. Buranın kamunun yararına kullanılması bir zorunluluktur. Gaziemirlinin nefes aldığı alanları beton haline getirmeye kimsenin hakkı yok. Siz Gaziemir'i de Gaziemirlileri de tanımıyorsunuz. Bu nedenle bu satışa katılacak müteahhitleri uyarıyorum. Satışa girmeyin! Gaziemirlilerden aldığımız güçle, Sevgi Yolu'nun binalaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun hesabını 140 bin Gaziemirliye kimse veremez!"

Etiketler; #gaziemir #toki #sevgi yolu #gaziemir belediyesi #toki sevgi yolu satış
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