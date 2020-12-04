Gaziemir'de trafik kazası: 3 yaralı

Gaziemir ilçesinde kamyonun bariyere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziemir'de trafik kazası: 3 yaralı
04 Aralık 2020 Cuma 10:16

Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi havaalanı kavşağı yakınlarında Hüseyin S. idaresindeki 16 TE 708 plakalı kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada Hüseyin S. ve Gürkan K. hafif yaralanırken, Hasan S. ise kamyonun ön camından yola savurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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