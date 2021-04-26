BİR ÇOK ÜLKEDE KAPANDI!
BİR ÇOK ÜLKEDE KAPANDI!
0
BOYNUNDA SERVET TAŞIDI!
BOYNUNDA SERVET TAŞIDI!
0
BITCOİN YENİDEN YÜKSELİŞTE!
BITCOİN YENİDEN YÜKSELİŞTE!
0
OSCAR'A DAMGASINI VURDU
OSCAR'A DAMGASINI VURDU
0

Gaziemir'deki tehlikeye dikkat çektiler!

İzmir Gaziemir Belediyesi, Çernobil faciasının yıl dönümünde hazırladığı videoyla ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan nükleer atıklara dikkat çekti. Ardından yapılan basın açıklamasıyla çevreciler, bölgedeki atıkların alandan alınmasını istedi

Gaziemir'deki tehlikeye dikkat çektiler!
26 Nisan 2021 Pazartesi 16:18

Çernobil nükleer kazasının 35'inci yıl dönümünde İzmir'de çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisindeki tehlikeye dikkat çekildi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, toprağın altında gömülü radyoaktif maddeler bulunan eski kurşun fabrikasındaki tehlikenin sürdüğü yinelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 5,7 milyon TL ceza kesilen bölgedeki riskin sürdüğü ifade edilirken, zehirli maddelerin uzaklaştırılmasıyla ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğinin altı çizildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil Kınay, "İzmir kentinin ortasında bulunan nükleer atıkların nasıl getirildiğini açıklamadığı gibi, alanın temizlenmesine yönelik hiçbir çalışma yapmamıştır. Gaziemir'de depolandığı anlaşılan radyoaktif ve zehirli maddelerin bölgeden uzaklaştırılması konusunda neler yapılmıştır? Alan ne zaman temizlenecektir? Alanda mevcut kirlilik ve izlemelere yönelik düzenli ölçümler gerçekleştirilmekte midir? Sürecin sorumluları hakkında yürütülen hukuki süreç nedir? Başka bir alanda faaliyete devam eden firmayla ilgili süreç nedir? Benzeri soruları sormaya devam edeceğiz" dedi. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ise, "Bu atıkların nereden geldiği, kimler tarafından getirildiği ve nasıl bertaraf edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama bekliyoruz. Burası hiç kimseye zarar vermeyecek duruma gelinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, "Gaziemir'deki tehlikenin hızla bertaraf edilmesi lazım. İnsan yaşamından kıymetli hiçbir şey yoktur. İzmir Tabip Odası olarak bütün meslek örgütleriyle birlikte sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, "Devletimiz burayı kamulaştırılsın istiyorum. Burası kamulaştırılmadan buradaki sorun çözülemez. Koruma altına alınarak bilimsel yöntemlerle burası temizlenmelidir. Ben 30 Nisan gününden itibaren, her cuma günü saat 11.00'de kendi hayatımızı da riske ederek burada 10 dakika 'durma' eylemi gerçekleştireceğim. Bütün herkesi bu eyleme davet ediyorum" diye konuştu. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #çernobil #nükleer atık #izmirin çernobili
Önceki Haber
YouTube bir çok ülkede kapandı!
Sonraki Haber
Kayıp atlarla ilgili yeni iddia!
Tüfekle vurulan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma bulundu
Tüfekle vurulan caretta carettanın başında 60'tan fazla saçma bulundu
0
Gaziemir Belediyesi'nden nükleer atık tepkisi
Gaziemir Belediyesi'nden nükleer atık tepkisi
0
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
0
Havuz İzmir Mayıs'ta açılıyor
Havuz İzmir Mayıs'ta açılıyor
0
Bornova'da üreticiye yerinde eğitim
Bornova'da üreticiye yerinde eğitim
0
Alım gücü düştü, gıdada taklit ve tağşiş arttı!
Alım gücü düştü, gıdada taklit ve tağşiş arttı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.