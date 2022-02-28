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Gaziemir için de dönüşüm zamanı

Gaziemir Aktepe-Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Alanı’nda inşaat çalışmaları başlıyor. Projenin birinci etabındaki 275 konut ve 9 işyerinin yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş. ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Başkan Soyer, “Sadece üç ay içinde dört ayrı etabın imalatları için protokol imzaladık. Bu imzalar çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı olacak” dedi

Gaziemir için de dönüşüm zamanı
28 Şubat 2022 Pazartesi 13:25

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kent yaratma hedefi doğrultusundaki kentsel dönüşüm projelerinde İZBETON’u görevlendirmesinin ardından çalışmalar hız kazandı. İzmir’in dört bir yanında eş zamanlı yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde son olarak Gaziemir için imzalar atıldı. İZBETON’un Bornova’daki merkez şantiyesinde İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri arasında imzalanan protokolle Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabı kapsamında 275 konut ve 9 işyeri inşa edilecek. Alt yükleniciyle yapılan protokolün ardından bölgede inşaatların başlatılması planlanıyor.

3 ayda 4 imza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON’un devreye girmesiyle imalat süreçlerinde tıkanıklık yaşanan projelerin hızlandığını belirterek “Bu kapsamda Aralık ve Ocak aylarında Örnekköy üçüncü ve dördüncü etaplar için yüklenicilerle protokol imzalanmıştı. Gaziemir’deki proje için atılan imzayla da üç etapta imalatlar için düğmeye basılmış oldu. Uzundere üçüncü etabın yapımı için de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında yine Ocak ayında protokol imzalanmıştı. Bu imzalar çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı olacak” dedi.
İmzalanan son dört protokol doğrultusunda İzmir genelinde İZBETON sorumluluğundaki kentsel dönüşüm alanlarından Örnekköy üçüncü etapta 584 konut 27 işyeri, Örnekköy dördüncü etapta 380 konut 27 işyeri, Gaziemir Aktepe-Emrez’de 275 konut 9 işyeri ve Uzundere üçüncü etapta yaklaşık olarak 1400 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Etiketler; #izmir #gaziemir #kentsel dönüşüm
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