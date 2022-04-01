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Gaziemir’de babalara özel eğitim

Babaların, çocuklarının yetiştirilmesinde ve gelişimlerinde daha etkin rol ve sorumluluk almaları için Gaziemir Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen Baba Destek Programı eğitimleri başladı

Gaziemir’de babalara özel eğitim
01 Nisan 2022 Cuma 12:42

Gaziemir Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’yla birlikte babalar için Baba Destek Programı eğitimleri düzenliyor. Babaların, çocuklarının yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenmesi, çocuklarıyla doğru iletişim kurması ve onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için hazırlanan eğitim programı Yeşil Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde düzenleniyor. Her hafta çarşamba günü 20:00-22:30 saatleri arasında düzenlenen eğitimlerle babaların, çocuklarının gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amaçlanıyor.

Baba Destek Programı'nda, babanın rolü, önemi ve çocuğa etkisi, aile tutumları, çocuğun davranışlarını kabul etme ve etkin dinleme, ben dili, olumlu disiplin yöntemleri, çatışma çözme yöntemleri, çocuğun gelişim özellikleri, bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimi, çocuğa kitap okuma ve çocukla geçirilen zamanın önemi, çocukla oyun gibi konular işleniyor. Her hafta farklı bir konunun işlendiği eğitimlerde,  örnek olay, oyun, canlandırma ve soru- cevap teknikleriyle babaların eğitimlere aktif bir şekilde katılmaları sağlanıyor. 3-11 yaş aralığında çocuğu olan babaların katıldığı eğitim, 13 hafta sürecek.

Etiketler; #izmir #gaziemir #baba eğitim
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