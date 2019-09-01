Geldiler, gördüler koruyacaklar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daveti üzerine hem felaketi yerinde görmek, hem de gerekli kararları birlikte almak için Menderes Efemçukuru'nda yanan alanda düzenlenen İzmir Buluşması'na binlerce İzmirli akın etti.

İzmirliler, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan daha sonra Menderes ve Seferihisar bölgesine yayılan ve 5 bin hektarlık bir orman alanını etkilediği belirlenen yangının yaralarını birlikte sarmak için bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hem felaketi yerinde görmek, hem de alınacak kararlara halkın katılımını sağlamak için "Gel, gör, koru" diyerek tüm İzmirlileri davet ettiği İzmir Buluşmaları'nın dördüncüsü Menderes Efemçukuru Devedüzü Mevkii'nde "Ormanİzmir" başlığı ile gerçekleşti. İzmir küllerinden doğacak Başkan Soyer'in davetine sessiz kalmayan binlerce İzmirli, "İzmir küllerinden doğacak", "Kül olan ormanlarımızda yeniden fidanlar yeşerecek", "Geldik, gördük, koruyacağız" diyerek yanan alanda yapılan etkinliğe akın etti. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, İzmir Barosu Başkanı, muhtarlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İzmir Buluşması'na Gezi Parkı protestoları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz, Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş de katıldı. "Çocuklar inanın" şarkısını söyleyerek alana giren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsilcileri ise, "Küllerimizden doğacağız, yeni bir hikaye yazacağız" yazılı pankartı açtı.

Atalarımızın hatırası

"Ormanİzmir" buluşmasının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seferberliğe katılan tüm İzmirlilere teşekkür ederek, "'Gel, gör, koru' demiştik. Geldiniz, gördünüz, koruyacağımıza dair inancımız pekişti. Atalarımız bu bereketli, güzel topraklarda huzur içinde yaşayalım diye gözlerini kırpmadan can verdiler ve tarihe unutulmaz bir zafer olarak bugünü kaydettirdiler. Onların aziz hatırasına sahip çıktığınız, bugün bu toprakları korumak için bir araya geldiğiniz için sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün İzmir için Türkiye için çok anlamlı bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.

İmara açtırmayacağız

Yangınla birlikte büyük bir felaket yaşadıklarının altını çizen Başkan Soyer, "Yanan alan için 500 hektar deniyor ama biz biliyoruz ki 5 bin hektardan fazla bir alan yandı. Bu alanın korunması için elimizden geleni yapacağız. Bir metrekaresini bile asla imara açtırmayacağız. Karşılarında bir çelik zırh gibi duracağız. Vatandaşlarımızın bütün önerilerini, fikirlerini burada gerçekleştireceğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında karara bağlayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi İzmir'in en yetkili seçilmiş karar organıdır. Başlattığımız seferberlik bir heves değil. 'Bir ağaç dikelim vicdanımız rahatlasın' diye bir araya gelmedik. Biz burada İzmir ormanlarını nasıl koruyacağımızı, yanan alanlara nasıl sahip çıkacağımızı, böyle felaketler yaşamamak için neler yapacağımızı karar altına alacağız. B izim vicdanlarımız bir fidan dikerek değil elbirliği ile güçbirliği ile bu toprakların bir tek yeşil otuna sahip çıkınca rahatlayacak. Çünkü ancak bu şekilde çocuklarımıza, torunlarımıza iftihar edeceğimiz bir gelecek bırakabiliriz" şeklinde konuştu.

Ormanın siyaseti olmaz

Ağacın, fidanın ve ormanın siyaseti olmadığını sözlerine eklerine Başkan Soyer, konuşmasına şöyle devam etti: "Ormanlarımız hepimizin ortak değeri. Orman Bakanlığımızla, Valiliğimizle, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışarak İzmir'in ormanlarını koruyarak İzmir'den tüm Türkiye'ye güzel bir ders vereceğiz. El ele vererek bu topraklara hep birlikte sahip çıkacağız. İzmirli olmaktan gurur duyuyorum. İzmir küllerinden doğmasını bilir". Doğa Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kısa bir konuşma yaparak, "Doğamızın hakları için İzmir'de bu özveriyi görmek hepimiz için umut oldu. İzmir küllerinden doğarken sizler de Türkiye'ye hep birlikte umut olacaksınız" dedi.

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise alanları kasten veya ihmalle yakanlar için hesap sorulması gerekiyorsa iki elleri yakalarında olacaklarını söyledi.

Uzmanlar konuştu

Başkan Soyer'in konuşmasının ardından konuyla ilgili uzmanlar vatandaşları bilgilendirici sunum yaptı. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tevfik Türk, yangından ekosistemin ciddi anlamda zarar gördüğünü, fidan dikmek yerine bu alanların maden ocaklarından, farklı arazi kullanımlarından korunması için kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı. İzmir Orman Mühendisleri Odası Başkanı Sabahattin Bilge, Şubat ayı sonuna kadar yanan ağaçlardan yangın alanının temizlenmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Doğanay Tolunay ise yanan orman alanlarının Anayasa'nın 169. maddesi gereği yeniden ormana dönüştürmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, "En kısa sürede yanmış kurumuş ağaçların alandan temizlenmesi lazım. Büyükşehir Belediyesi de gerekli ekipman ve araçla bu çalışmaları desteklerse süreç hızlanır. Yeniden ağaç dikmeye, burada ağaçlandırma kampanyası yapmaya gerek yok. Yaşlı ağaçların tohumlarını kullanırsak burada kendiliğinden bir orman oluşur. Doğayı kendi haline bırakmamız en güzel çözüm. Bizim yapmamız gereken yangının çıkmasını önlemek. Belediyemiz halkı bilinçlend irici çalışmalar yapabilir. Helikopter ve uçak ilk yangın çıktığında önemli ama yangını söndürmek için asıl önemli olan yerden müdahaledir. Belediye ve bakanlık bu konuda işbirliği yapabilir" dedi.