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Girdiği trafoda akıma kapılan kişi öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık için girdiği öne sürülen trafoda akıma kapılan Cüneyt Uzunkol (43), hayatını kaybetti

Girdiği trafoda akıma kapılan kişi öldü
10 Aralık 2021 Cuma 13:21

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Torbalı ilçesinde Yeniköy-Özbey mahalleleri arasındaki Ada mevkisinde meydana geldi. Kablo hırsızlığı için elektrik trafosuna girdiği öne sürülen Cüneyt Uzunkol, akıma kapıldı. Bu sırada bölgede bulunan bir fabrikanın elektrikleri kesildi. Fabrika yetkilileri, kontrol etmek amacıyla geldikleri trafoda, Uzunkol'un cansız bedeni ile karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Uzunkol’un cenazesi, morga kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Uzunkol’un cenazesi, dün Çaybaşı Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #trafo #ölüm
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