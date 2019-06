Göçmenler Türkiye'nin mozaiği

Uluslararası Bahar Şenliği'nde Başkan Şengel, 'Göçmenler, yıllardır süren birliği ve beraberliği bizlere kanıtlıyor. Sizler Türkiye'nin mozaiğisiniz' diye konuştu

Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Bahar Şenliği'ne katılım yoğun oldu. Tüm göçmenleri selamlarken Selçuk'un Türkiye'nin küçültülmüş bir mozaiği olduğunun altını çizen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Sizler yıllardır süren birliği ve beraberliği bizlere kanıtlıyorsunuz. Bu birliğinizi ve beraberliğinizi dışarı yansıtabilmenin o güzelliğini bizlere gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Bahar Şenliği, Selçuk ve çevre ilçelerden gelen göçmenleri Pamucak Sahili'nde buluşturdu. Göçmenleri bir araya getirmek, göçmen kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen şenliğe katılan ve Dernek Başkanı Ali Akyüz tarafından karşılanan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alanda bulunan tüm göçmenlerin yanı sıra misafir olarak katılan vatandaşlarla selamlaştı, yakından ilgilendi.

Birlik mesajı

Rumeli göçmenlerinin bir araya gelerek birlik ve beraberlik örneği göstermelerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Rumeli Göçmenleri bugüne kadar; birbirine sarılmış, bir araya gelmiş, topraklarının kokusunu, tınısını içlerinde hissetmişlerdir. Sizler yıllardır süren birliği ve beraberliği bizlere kanıtlıyorsunuz. Bu birliğinizi ve beraberliğinizi dışarı yansıtabilmenin o güzelliğini bizlere gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Rumeli göçmenlerinin bir arada yaşama kültürünü çok güzel yansıttıklarına dikkat çeken Başkan Sengel; bu bağlamda göçmenlerin birbirine sahip çıkmanın ne demek olduğunu herkese gösterdiklerini ve bunun devam etmesini diledi. Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin göçmenleri bir arada tutabilmek ve göçmen kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğine vurgu yapan Başkan Sengel; Selçuk Belediyesi olarak göçmelerin oluşturduğu birlik ve beraberlik ruhuna, kültürlerini yaşatmak adına atacakları adımlara her daim destek olacaklarını belirtti.

Küçültülmüş bir model

Selçuk'un içinde yaşayan kültürlerle gerçek bir mozaik olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Her zaman söylediğim bir şey var. Selçuk Türkiye'nin küçültülmüş bir mozaiğidir. Selçuk'ta göçmenler yaşar, Selçuk'ta Yörükler yaşar, Selçuk'ta romanlar yaşar, Selçuk'ta Kürtler yaşar. O yaşayan kitlelerin hepsi bir arada olmanın ne demek olduğunu Türkiye'ye gösterir. Bu yüzden helal olsun Selçuk'ta yaşayanlara diyoruz. Geleneklerinizin daim olduğu, bir arada yaşama kültürünüzün de her geçen gün daha çok geliştiği, her şeyden önce insan olmanın temel kimliğimiz olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Sengel, konuşmasının ardından şenliğe katılan tüm göçmenlerle birlikte Rumeli halayına katıldı. Selçuk Ephesus Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Bahar Şenliği çeşitli eğlenceli etkinliklerle devam etti.