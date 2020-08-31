Gökyüzünde kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini gökyüzüne de taşıdı. Paramotorların Gündoğdu Meydanı üzerindeki hava gösterisi renkli görüntüler yarattı.

Gökyüzünde kutlama
31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı paramotorların hava gösterisiyle taçlandırdı. Gündoğdu Meydanı’nda Türk bayrağı taşıyan paramotorlar izleyenlere keyifli ve coşkulu dakikalar yaşattı. İzmirliler Körfez kıyıları boyunca ilerleyen uçuş kortejini evlerinin balkonlarından izledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 26 Ağustos’ta başlattığı Zafer Bayramı etkinlikleri 9 Eylül tarihine kadar sürecek.
 

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