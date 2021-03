Güzelbahçe’de 8 Mart anması

Güzelbahçe Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle GüzBel Cafe’de kadınlar için program düzenledi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Güzelbahçe’de pandemi koşullarına dikkat edilerek yapıldı. Programa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Eşi Nilüfer İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve Güzelbahçeli kadınlar katıldı.

‘8 Mart Emeğin ve direnişin günüdür’

8 Martın, kadınların direnişiyle kazanılmış bir gün olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “ 8 Mart emeği ve alın terini harmanlayan kadınların günü. Kolay kazanılmış bir gün değil 8 Mart, direnişin ve mücadelenin günüdür. 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması ve bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiştir. Aslında 8 Mart bir kutlama değil bir anmadır. Mücadelelerle kazanılmış ve bedeller verilmiş bir anma günüdür. Biz bu günü ne zaman kutlayacağız? Kadınlar haklarını alınca, kadın-erkek eşitliği sağlanınca, kadın cinayetleri işlenmeyince kutlayacağız. Fakat kadın cinayetleri işlenmeye devam ediyor. Siyasiler olarak taşın altına elimizi koymadığımız sürece bu cinayetler devam edecek. İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce yürürlüğe geçmesi gerekiyor, âmâsız, fakatsız” diye konuştu.

‘8 Martlar için sözüm bitti’

8 Martı artık kutlayamayacak duruma geldiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve Kadının ve İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİHEP) eğitmeni Avukat Zeynep Ferda Demirbaş, “8 Martta ülkemin ne halde olduğunu endişeyle izliyorum. Bu iktidar döneminde resmi kayıtlara göre 8 bin kadını şiddet nedeniyle kaybettik. Sadece 2020 yılında 527 kadın öldürüldü. Tüm istatistikleri bir kenara bırakalım son bir hafta içinde 90 yaşındaki ninemize tecavüz edildi. Bir adam boşandığı eşini küçük çocuğunun gözleri önünde öldüresiye dövdü. Çocuğu bana göstermeyecekti bahanesinin arkasına sığınmaya çalıştı. Yine iki gün önce 60 yaşında bir erkek camiinin gasilhanesinde 10 yaşındaki küçük bir kıza tecavüz etmek istedi. Savunmasında ise ‘Kendisi istedi. İhtiyacı vardır diye düşündüm dedi’. İndirimden yararlanmak için. 10 yaşında bir kız çocuğunun neyi isteyeceğini artık sizin vicdanınıza bırakıyorum. 8 Martlar için benim sözüm artık bitti. Her insan herkese karşı her şeyden sorumludur. Şiddetin konuşulmadığı 8 Martları anmak dileğiyle hepinizi sağlıkla kucaklıyorum” dedi.