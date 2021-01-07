Güzelbahçe’ye deprem uyarı sistemi 

Güzelbahçe Belediyesi AKUT’a lojistik merkezi yer tahsisinden sonra Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD)’a Deprem İzleme Merkezi kurmaları için yer verdi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremden sonra Güzelbahçe Belediyesi deprem ile ilgili ciddi çalışmalara imza attı. Büyük bir özveriyle çalışan Arama Kurtarma Derneği (AKUT)’a arazi tahsis için meclis kararının ardından Doğa Hareketleri Araştırma Derneği D(OHAD)’a da izleme istasyonu kurmaları için yer tahsisi yaptı. Van Erciş, Elazığ Sivrice ve sonrasında meydana gelen İzmir depremi ülkede büyük yaralar açtığını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Ülkemizin genelinde depremin ne zaman nerede ne şiddette olacağı konusunda bir korku var. Maalesef yapı rezervi konusunda çok sayıda eski yapıya sahibiz. Yapı rezervinin depreme dayanıklı duruma gelmesi ülkemiz için önemli bir sorumluluk. Çünkü eski ve güçlendirilmemiş yapılar hepimiz de büyük bir korku yaratıyor. Artık depreme hazırlıklı olmalıyız. Amacımız, depremle ilgili verilerin toplanıp değerlendirilmesini bir noktaya getirebilmek. Geçtiğimiz mecliste AKUT’ bir yer tahsisi yaptık. AKUT çalışmalarını sürdürüyor.

Veriler elde edilecek

Bir Avrupa Birliği Projesi yapmak istiyor. Tahsis ettiğimiz yerde bir bina yapabilmek için sponsorlarla ve Avrupa Birliği Projeleri’yle araştırmalarını sürdürüyor. Başvuru sonucu gerçekleşirse bu konuda önemli bir adım atılmış olacak. Bu adımda eğer Avrupa Birliği’nden yeterli fon alınabilirse tsunamiyi önceden tahmin edebilecek bir sistemi Güzelbahçe’de tespitini yapabilecekler. DOHAD ile düzenlediğimiz protokol doğrultusunda meclisimizin de alacağı kararla Güzelbahçe’de yer sarsıntılarını kaydedip merkezde değerlendirilebilecek veriler elde edilecek. Hem belediyemiz hem de ilgili kurum üzerinden dileyen insanlar bilimsel çalışmalarında bu verilere ulaşabilmelidir. Bu ‘Erken Uyarı Sistemi’ söz konusu vakıf da yaptığı çalışmalarla deprem konusundaki bilgi zincirine bir halka koymaya çalışacaktır. Biz de bunu umut ediyoruz.’’ dedi. Mecliste görüşülen önerge, imar ve hukuk komisyonlarından geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. Güzelbahçe’ye bir adet Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD):

Doğal afetler konusunda toplumumuzu bilinçlendirmek, doğal afetlere karşı korunma önlemlerini almaya teşvik etmek, Depremlerin tahmin edilebilmesi yönelik çalışmalar yapmak ve bu alanda çalışan bilim insanlarımıza destek olmak, Herhangi bir doğal afet durumunda, gerek afet öncesi gerekse afet sonrası çalışmalarıyla halkımız ve ülkemizin uğrayabileceği zararı en aza indirmektir.