Güzellikler yılı olsun

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl da geleneği bozmadı, belediye binalarını tek tek ziyaret ederek çalışma arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Sosyal medya üzerinden de bir yeni yıl mesajı yayınlayan Başkan Batur, 2021 yılının tüm dünyaya öncelikle sağlık getirmesini diledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçenin farklı noktalarındaki belediye hizmet binalarında görevlerini sürdüren personele yeni yıl ziyaretinde bulundu. Zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Başkan Batur, belediye çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajı ile de vatandaşlara sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dileyen Başkan Batur, mesajında şu sözlere yer verdi: 2020 hepimiz için gerçekten zor, yaşamlarımızı tamamen değiştiren ve derin izler bırakan bir yıl oldu. Tam da bu nedenle 2021’den beklentimiz şimdi çok daha büyük. Yeni yılın şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için öncelikle sağlık getirmesini diliyorum. 2021’in tüm beklentilerimizi karşılayan, üzüntülerimizi geride bıraktığımız, ailelerimizle sağlık içinde yaşayacağımız, mutluluk, başarı, barış dolu, güzellikler yılı olmasını umuyorum. Mutlu yıllar.

Çalışanlara teşekkür

Konak Belediyesi’nin yaşanan pandemi sürecinde çok iyi bir sınav verdiğini söyleyen Batur, “Pandemi sürecinde temizlik işlerimiz başta olmak üzere, park ve bahçeler, fen işleri ve diğer kurumlarıyla Konak Belediyesi vatandaşına en iyi hizmeti götürme noktasında başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu konuda emeği geçen tüm emekçi arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hepinizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Konak Belediyesi hem vatandaşın nezdinde hem de kamuoyunda, sizlerin çalışması sayesinde iyi puan aldı. Vatandaşlarımıza ulaştık, sıkıntıların aşılması noktasında onların yanlarında olduk” dedi.

Sağlıklı bir sene olsun

Konak Belediyesi’nin her noktada “Birlikte Konak” anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Batur, “Ben de sizlerle, ‘Birlikte Konak’ anlayışını yürütmekten son derece mutluyum” diye konuştu. 2021’den beklentilerin büyük olduğunu ifade eden Başkan Batur, “İnşallah bu beklentilerimiz gerçekleşir. Öncelikle sağlıklı bir sene, pandemiden kurtulduğumuz bir yıl ve daha sonra da huzur, başarı dolu bir yıl olsun. Tüm arkadaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Ailelerinizle birlikte huzur, başarı, esenlik dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Ziyaretlere eşlik eden Disk Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kaya ve sendika temsilcileri de Başkan Batur’a işçiler tarafından yapılan tablosunu hediye etti. Sendika temsilcileri Batur’a işçinin, emekçinin her zaman yanında olduğu için teşekkür etti.